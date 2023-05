Il sindacato europeo festeggia il 50° Anniversario, Usl attivamente presente

Il Segretario Generale di USL, Francesca Busignani, da ieri è a Berlino per prendere parte ai lavori del 15° Congresso di Etuc, il sindacato europeo che dà voce a 45 milioni di membri di 93 organizzazioni sindacali in 41 paesi europei, ol- tre a 10 federazioni sindacali europee. Si tratta di un momento di condivisione importante dove oltre a celebrare il 50° anniversario dalla nascita di Etuc, i sindacati europei si riuniscono “Insieme per un accordo equo per i lavoratori”. Del resto è insito nel ruolo del sindacato tendere alla ricerca di un benessere sempre maggiore per il lavoratore che se lasciato solo oggi rischia piuttosto di perdere diritti già acquisiti e scivolare addirittura nella povertà. Occorre poi coinvolgere sempre più i giovani come parte attiva anche all’interno delle organizzazioni sindacali stesse perché nessuno meglio dei diretti interessati può immaginare il futuro. E’ dunque molto importante la giornata di oggi 23 maggio considerato che l’ordine del giorno prevede la votazione per aumentare la presenza strutturale dei giovani all’interno di Etuc. Argomento questo molto caro a USL dove infatti nei mesi scorsi si è insediato l’Osservatorio Giova- ni che è impegnato in seno a USL a portare avanti tutte quelle istanze che altrimenti rischierebbero di rimanere in ombra. Al centro del dibattito anche la scuola che oltre a formare i lavoratori del domani dovrebbe ambire ad ampliare gli oriz- zonti dei ragazzi aumentandone lo spirito critico e dando loro gli strumenti per migliorare la propria condizione socia- le. E’ sulla scuola e sui giovani che dobbiamo investire se vogliamo un mondo più giusto. Tanti altri gli argomenti che verranno sviscerati nei prossimi giorni all’interno di questo importante Congresso dove USL è presente a pieno titolo.

cs Unione Sammarinese Lavoratori