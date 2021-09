Il sindaco Andrea Gnassi e la vicesindaca Roberta Frisoni incontrano il nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini

Questa mattina il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e la vicesindaca Roberta Frisoni hanno ricevuto in residenza comunale la visita del Ten. Col. Cosimo Chiumiento, che assumerà l’incarico di nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini. Ad accompagnarlo il Col. Aldo Terzi, che dal prossimo 1° ottobre assumerà l’incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna. Un nuovo incarico che assumerà dopo 13 anni di servizio a Rimini, prima come Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato (fino al 31.12.20016) e poi come Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini. È stata l’occasione per rivolgere ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro, dare il benvenuto al nuovo Comandante e fare un ringraziamento particolare al Col. Aldo Terzi, per il grande e fondamentale lavoro svolto nei suoi 13 anni di servizio a Rimini. Una gratitudine che si seienne a tutta l’Arma dei carabinieri per il prezioso servizio che svolge quotidianamente sul territorio.

c.s. Comune di Rimini