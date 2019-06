Il Sindaco incontra gli operatori di APT e di Visit Romagna

Si è svolto questa mattina il workshop tra Comune di Rimini, APT e Visit Romagna, nella splendida cornice del teatro Galli, per illustrare i cambiamenti che stanno interessando la città di Rimini, la nuova offerta turistica ed in particolare i prodotti culturali e balneari. Un confronto utile agli operatori di APT e di Visit Romagna che, nella promozione e nella comunicazione sui mercati internazionali e sul mercato italiano, sono impegnati a definire un quadro organico delle proposte della città, in linea con i prodotti regionali: Motor Valley, Wellness Valley, Food Valley, nonché con gli obiettivi di riqualificazione ed innovazione perseguiti a livello regionale.