Il sindaco Jamil Sadegholvaad e il presidente provinciale di Confcommercio, Gianni Indino, hanno consegnato al Bar Tazza d’Oro la speciale targa di “Bottega Storica”

Abbracci, sorrisi, foto ricordo e tanta soddisfazione questa mattina al Bar Tazza d’Oro di via Castelfidardo per la consegna ufficiale della Targa di Bottega Storica. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino hanno consegnato la Targa alla famiglia Giorgi: Angelina, Lazzaro (per tutti Giorgio) e il figlio Stefano portano avanti questa attività dal 1986. Un bar storico, il Tazza d’Oro, dall’ambiente familiare, tappa fissa per generazioni di riminesi, per intere compagnie e per tanti turisti che visitano il centro storico di Rimini. Con questa speciale Targa, anche il Bar Tazza d’Oro diventa tappa degli itinerari creati da Confcommercio provinciale. Attraverso il QR code si accede al sito dove trovare curiosità, immagini storiche ed attuali di questa attività e delle altre Botteghe Storiche del territorio, con la possibilità di creare itinerari per conoscerle tutte andando di bottega in bottega alla scoperta di una Rimini operosa, dove commercio e dei pubblici esercizi diventano fiori all’occhiello del tessuto socio-economico. “Siamo contenti di avere accompagnato il bar Tazza d’Oro a questo riconoscimento – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino, da sempre un punto di ritrovo per i riminesi. Un riconoscimento per la passione e l’impegno della famiglia Giorgi che in tutti questi anni non ha mai smesso di accogliere riminesi e turisti valorizzando con il loro servizio e la gentilezza che li contraddistingue rendendo speciale questo angolo del centro di Rimini”. “Per mio marito Giorgio questo bar è il suo mondo – racconta la moglie Angelina – e solo al pensiero di smettere diventa triste, quindi abbiamo capito che staremo qui ancora a lungo per noi e per i nostri clienti. Rimini è cambiata tanto dagli anni Ottanta, ma già da qualche anno abbiamo notato che il centro sta tornando ad essere vissuto molto, sia dai riminesi che dai turisti. Siamo davvero felici di essere diventati Bottega Storica: un premio alla passione e all’impegno quotidiano”. “Per tutti noi questo riconoscimento è una grande soddisfazione – dice Stefano Giorgi – soprattutto per i miei genitori e un premio la passione che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro. Rivedere i bambini che venivano qua ai tempi dell’asilo, tornare con figli e nipoti è una cosa che ci riempie il cuore”.

c.s. Confcommercio della Provincia di Rimini