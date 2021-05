Il sindaco Tosi ha incontrato a Roma il Capo della Polizia

Nell'ambito di una serie di incontri istituzionali a Roma, il sindaco di Riccione, Renata Tosi, è stata ricevuta dal Capo della Polizia, prefetto Lamberto Giannini. Si sono quindi affrontati una serie di argomenti come la sicurezza durante le prossime vacanze estive, la crescente attenzione agli investimenti sospetti in settori economici importanti per le località turistiche come il segmento dell'hospitality, e la possibilità di valutare l'invio di ulteriori unità a supporto della polizia di Stato per la Questura di Rimini, anche in considerazione delle specifiche esigenze della città di Riccione, in particolare per la sicurezza in stazione garantita dalla polizia ferroviaria. Il prefetto Giannini si è reso disponibile, anche a seguito della richiesta del prefetto della Provincia di Rimini, dottor Giuseppe Forlenza. Nei prossimi giorni si dovrebbe avere la quantificazione delle unità messe a disposizione del Questore di Rimini, Francesco De Cicco.

Cs Comune di Riccione