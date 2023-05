Il sogno Marlù torna al “Monte Carlo Film Festival de la Comédie”

Un festival valutato da una giuria di altissimo profilo guidata da una stella del cinema mondiale: Giancarlo Giannini. Sugli schermi sono state proiettate undici commedie di diversi Paesi, dall’Argentina all’Ucraina, dall’Europa agli USA. La loro cifra è stata il road-movie che ha raccontato fra sorrisi, parodia e suspence la storia di famiglie che attraversano il mondo per ritrovarsi, persone che si riscoprono tra sentimenti contrastanti, sintonie e vite parallele. Al Monte Carlo Film Festival la commedia cinematografica ha fatto volare l’immaginazione, confermandosi - ancora una volta – come la più grande e amata “fabbrica dei sogni”. La partecipazione di Marlù alla rassegna si è contraddistinta con il claim “Keep Dreaming con Marlù” unitamente ad uno spot, andato on air durante le proiezioni, dedicato al cinema che sempre ci regala emozioni. Emozioni create da attrici, attori, registi e sceneggiatori, a ognuno dei quali Marlù – che da sempre ci incoraggia a inseguire i nostri sogni – ha chiesto le Regole d’Oro che hanno seguito per raggiungere i loro obiettivi, come in altre occasioni ha chiesto ad altri talenti della vita culturale e artistica italiana. Durante il galà dinner finale il giovane attore Federico Cesari ha ricevuto il Premio Keep Dreaming con Marlù 2023 per essere diventato un punto di riferimento per le nuove generazioni. “Vogliamo ringraziare Ezio Greggio prima di tutto per la sua amicizia, per l’impegno personale che, come noi, riserva ai problemi della primissima infanzia. Amiamo profondamente il cinema e in particolare la commedia. Fare sorridere e ridere è forse l’arte più difficile, è qualcosa di magico, in grado di regalarci sensazioni positive anche di fronte alle difficoltà. Ci aiuta e ci sprona a continuare a sognare. Sono emozioni, sentimenti, messaggi preziosi per noi e per gli altri. È quello che vogliamo esprimere e offrire con i nostri gioielli e le nostre creazioni”, ha spiegato Marta Fabbri.

cs Ufficio Stampa