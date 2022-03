Il sostegno del Kiwanis Club San Marino alle donne

Nella serata di martedì 8 marzo, il Presidente del Kiwanis Club San Marino Mihaela Anghel e il Luogotenente del Distretto Biancamaria Toccagni nella fascinosa cornice di Villa BAC a Falciano (Repubblica di San Marino) hanno condotto l’annunciato evento, proprio in occasione della festa internazionale delle donne, al fine di celebrare tutte le donne del mondo e in particolare le donne vittime dell’attuale guerra in Ucraina. Tante donne stanno lottando per la loro vita, per riavere indietro ciò che la guerra le sta togliendo. Donne, ma soprattutto mamme, guerriere che stanno proteggendo i loro bambini dall’incubo della violenza. Sensibilizzare ed operare per la protezione dei più piccoli e dell’infanzia in generale, è il terreno in cui si colloca l’attività a scopo benefico del Kiwanis Club San Marino. La serata, realizzata con la preziosa collaborazione di tutti i soci del Club ha fornito agli ospiti e alla platea dei presenti nuove informazioni enunciate dall’ospite d’onore Gianluca Mech circa il suo impegno nel campo della salute. Gianluca Mech, erborista, imprenditore e divulgatore scientifico. All’evento hanno partecipato Mariana Vatamanu, Tommaso Martinelli, rispettivamente la manager e il giornalista/ufficio stampa di Gianluca Mech; Paolo Siccardi, fotografo RAI. Le interviste nel corso della serata sono state effettuate da Roberto Chiesa (giornalista di San Marino RTV) a cui va un sentito ringraziamento. Nel corso della cena, servita dal Royal Catering di Raschi Le Terrazze (si ringrazia per la professionalità e la qualità), si sono tenute due sfilate di moda a cura della Boutique Hennin di Anna Silvestri e di Il Giardino della Sposa di Alessandra Mussoni. Acquamarina Gioielli di Arianna Bellese per i gioielli indossati dalle modelle. Spettacolo dal Duo del Castello del Circo ed emozioni canore dalle voci di Mihaela Anghel e della giovanissima Teresa Josef. La tombola di beneficenza, molti dei premi messi in palio dai marchi sponsor della serata, e la generosità del pubblico presente alla serata, ha contribuito ha realizzare una raccolta di euro 2.000,00. Proventi che saranno utilizzati dal Kiwanis Italia-San Marino, attraverso la propria rete organizzativa, per supportare il popolo ucraino nel dramma della guerra. Il Presidente e il Luogotenente, insieme a tutti i soci del Club, hanno accolto le nuove socie Maddalena Caioli ed Alessandra Mussoni. Inoltre hanno conferito il Premio Kiwanis come Imprenditore e Uomo dell'anno 2022 a Gianluca Mech per i suoi traguardi raggiunti nell'ambito della nutrizione. Premio Kiwanis come Donna Manager dell'anno 2022 a Mariana Vatamanu per la sua spiccata capacità organizzativa. KCSM ringrazia Tommaso Martinelli e Paolo Siccardi per il prezioso contributo divulgativo della serata, dovuto alla loro riconosciuta risonanza mediatica e maestria professionale. Ringraziamenti dovuti alla signora Rosanna Fabbri (grazie alla sua sensibilità verso i bambini e le loro necessità, così come lo spirito solidale e disponibilità all’aiuto incondizionato), che si è resa promotrice di questo evento per il finanziamento attraverso il quale si è potuto organizzare la serata nella Villa BAC. Menzione d’onore agli ospiti d’eccellenza, il conte Pier Felice degli Uberti, e la sua consorte, la contessa Loredana Pinotti degli Uberti, soci onorari del Kiwanis Club San Marino, la cui presenza è sempre un fiore all’occhiello. I ringraziamenti ai Partner Ufficiali dell’evento: Estetique Michelle di Mihaela e Liviu Anghel e The Secret Gate di Simone Rossato, aziende che hanno promosso la realizzazione della serata e agli Sponsor e collaboratori che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento firmato KCSM. Salvatore Izzo, con la sua azienda Best Color Make Up, che ha donato alla causa kiwaniana una generosa somma (destinata all'emergenza umanitaria in Ucraina) Ha donato pensieri ampiamente apprezzati alle donne presenti alla serata e premi messi a disposizione per la tombola di beneficenza. The Secret Suite, Santa Croce Boutique Hotel, Villa Ca’Viola e B&B Antica Bifora hanno messo a disposizione soggiorni presso le strutture quali premi della tombola. Atelier Hennin e Il Giardino della Sposa (abbigliamento), Aquamarina Gioielli (accessori), ArteVenezia Hand Made e Numero Chiuso (calzature), hanno contribuito con donazione di premi per la tombola. Motori Di Lusso, Estetica Osé, Cristina Club Parrucchieri, The Millionaires Circle, Paolo Nassi e Jinane Kafrouny con Regency Event Group, Patrizia Gallo con Patrizia Gallo Events and Weddings, Rossella Fugaro con Trends, Eliza Manzaroli con The Moon Industry, Concessionaria Reggini, New Cab24 Radio Taxi San Marino, Mara Verbena con Fior Di Verbena, Michele Margotti con Cantina dei Vini RSM, Grafica Sexto Andar, Il Castello del Circo. Seconda serata (sold-out) per il KCSM che, nonostante le difficoltà sociali e politiche, si sta rivelando un anno di grande successo, di crescita e di grandi soddisfazioni. Una serata riuscita: personalità illustri, cultura, eleganza, ma soprattutto solidarietà, in una location perfetta per l’evento. Il KCSM con grande forza e contando sulla stima dei soci, dei simpatizzanti e degli sponsor, ha voluto fortemente questo evento e la sua riuscita è una conferma che l’aiuto ai deboli e verso l’infanzia bisognosa è da sempre veicolo grande solidarietà.

L'impegno del KCSM, non si ferma davvero mai, specialmente nei momenti in cui il senso di solidarietà e di aiuto verso il prossimo è sempre più necessario. Kiwanis Club San Marino apre le porte a chiunque voglia, con un piccolo atto di solidarietà, e il cuore in mano, effettuare una donazione per l’emergenza ucraina. Si chiede in tal senso di procedere tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: KIWANIS INTERNATIONAL CLUB SAN MARINO SM 95 D 03034 09800 0000 60166845

c.s. Kiwanis Club San Marino

