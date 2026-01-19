Il successo del Sigep conferma l’importanza del casello autostradale per la Fiera di Rimini

Il Sigep in corso in questi giorni alla Fiera di Rimini, con numeri importanti in termini di presenze, riempimento alberghiero e ricadute economiche sull’intero territorio, rappresenta ancora una volta una vetrina internazionale di straordinario valore per la città e per la Romagna. Eventi come il Sigep dimostrano concretamente quanto il nostro territorio sia competitivo e attrattivo, ma evidenziano anche, con altrettanta chiarezza, la necessità di completare e rafforzare il sistema infrastrutturale che deve accompagnarne la crescita. In questo quadro, Legacoop Romagna ribadisce come prioritaria per la provincia di Rimini la realizzazione del nuovo casello dell’A14 in corrispondenza del quartiere fieristico. Comune e Italian Exhibition Group hanno fatto la loro parte con la documentazione richiesta. Ora è fondamentale che Autostrade e il Ministero delle Infrastrutture diano risposte concrete e in tempi certi. Il tema del terzo casello si inserisce in una visione più ampia che Legacoop Romagna sta portando avanti con forza: la necessità di un nuovo Patto regionale per le Infrastrutture, capace di andare oltre le dichiarazioni di principio e di tradursi in scelte operative condivise. Un Patto che tenga insieme viabilità, logistica, trasporto pubblico e collegamenti ferroviari, a partire dal potenziamento dell’asse Bologna–Romagna e dal miglioramento del sistema ferroviario di costa. Il Sigep ci ricorda che la Romagna funziona quando istituzioni, imprese e sistema cooperativo lavorano nella stessa direzione. Legacoop Romagna continuerà a svolgere il proprio ruolo di interlocutore responsabile e propositivo, portando queste istanze sui tavoli istituzionali regionali e nazionali, nell’interesse dello sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio.

c.s. Legacoop Romagna








