Il Tavolo Turistico Territoriale si riunisce e progetta un futuro ricco di collaborazioni sinergiche Alla presenza del Ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia i rappresentanti dei comuni aderenti si sono confrontati sulle iniziative di sviluppo. Federico Pedini Amati: “Il turismo non ha confini, cresceremo tutti se collaboreremo”

C’erano molti dei rappresentanti dei 118 comuni di Marche ed Emilia Romagna e dei Castelli della Repubblica di San Marino al Centro Congressi Kursaal per il terzo forum del Tavolo Turistico Territoriale.



Per il terzo anno consecutivo la data scelta è quella del 29 luglio e ancora una volta l’evento si rivela un successo. Marche ed Emilia Romagna parlano con un video messaggio del Presidente Francesco Acquaroli e dell’Assessore al Turismo Andrea Corsini e confermano la volontà di ragionare insieme per un futuro che preveda ulteriori collaborazioni. Giunto attraverso un messaggio anche il saluto del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari.

L’Organizzazione Mondiale del Turismo UNWTO che ha appoggiato fin da subito il progetto TTT è intervenuta con un video del Segretario Generale Zurab Pololikashvili che ancora una volta garantisce il suo supporto.

Ospite dell’appuntamento, intervenuto con un sentito saluto finale, il Ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia che, accompagnato da alcuni funzionari del ministero, è salito sul Titano per certificare il suo sostegno al progetto e per presentare le collaborazioni attivate.

"Il TTT e lo schema che è stato messo in piedi vanno nella direzione della nuova domanda di turismo -ha commentato Garavaglia-. Rispecchia in pieno le conclusioni raggiunte al primo Congresso mondiale del turismo giovanile di Sorrento, organizzato con l’UNWTO dove 160 ragazzi di tutto il mondo ci hanno chiesto di orientare la domanda turistica proprio dove porta questo progetto che si sviluppa attraverso la promozione del turismo lento caratteristico della zona grazie ad app e siti web che censiscono le opportunità che offre il territorio. Ed in questo siete avanti di due anni rispetto a noi”.

I tecnici scelti dalla Segreteria di Stato per il Turismo per sviluppare i progetti “figli” del TTT hanno illustrato il percorso che ha portato a The Lovely Places tracciando, con il sostegno di dati e numeri, il futuro prossimo del turismo locale, sono intervenuti Massimo Feruzzi, Michele Manzi e Stefano Moroncelli.

Il saluto del Direttore Generale di European Travel Commission Eduardo Santander si è rivelato particolarmente sentito, d’altra parte proprio l’ETC ha scelto di finanziare la promozione del TTT inserendolo nel progetto Horizon e concedergli fondi europei. Preciso e puntuale il membro del Comitato Tecnico Scientifico del TTT Prof. Bernard Cova sul marketing turistico, interessante e stimolante l’intervento di Silvia Pincini di Film Commission Marche sulle opportunità offerte dal cinema al turismo.

San Marino RTV ha presentato Terra Nostra, il programma televisivo condotto da Sonia Grassi e Vito che porta il TTT e i suoi comuni sulla TV nazionale sammarinese.

Presente a tutto l’evento l’Ambasciatore d’Italia a San Marino S.E. Sergio Mercuri che in chiusura di evento ha portato il suo saluto così come lo ha portato l’ex Ministro dell’Ambiente e attuale Presidente di UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio, tra i primi a credere nel progetto.

Internazionalità e allargamento degli orizzonti garantiti dai saluti del Primo Consigliere di Ambasciata dell’Arabia Saudita Nawaf Al Shibani e del Ministro del Turismo del Brasile

Il Direttore Generale di Fondazione Ferrovie dello Stato Luigi Cantamessa si è soffermato sulle grandi opportunità che potrebbero essere offerte allo sviluppo turistico locale da un’eventuale ricostruzione della linea San Marino-Rimini del Treno Bianco Azzurro, un’iniziativa che lo stesso Ministro del Turismo Garavaglia aveva già confermato di voler sostenere.

Forte e preciso il messaggio del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati: “La collaborazione con l’Italia e le numerose amministrazioni locali del territorio che ci circonda non è mai scontata e se oggi, grazie al lavoro di questi due anni, possiamo vantarci di aver raggiunto prestigiosi obiettivi sinergici è solo grazie alla forza delle idee e delle persone che hanno compreso che il turismo non ha barriere, non ha bandiere e non ha confini ed hanno lavorato per il bene comune. Dobbiamo continuare ad impegnarci insieme per il turismo dei nostri territori con la consapevolezza che di una collaborazione convinta ne beneficeremo tutti. Il TTT nasce per questo e per il bene del nostro territorio proseguiremo nel lavoro”.



