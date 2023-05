Il Teatro CorTe torna protagonista dello spettacolo dal vivo! Una stagione di sold out che registra quasi 5000 presenze complessive, con una media di oltre 150 utenti a spettacolo, su una capienza di 187 posti.

E’ ripartita in grande spolvero la frequentazione del Teatro CorTe, Palazzo della Cultura di Coriano. Nel primo anno di ritorno alla normalità post-pandemia, il pubblico ha subito ritrovato l’affezione per le serate dal vivo, per le matinée in scolastica e per le domenicali rivolte alle famiglie all’interno del piccolo gioiello Corianese. Lo dimostrano la lunga scia di sold out, che ha caratterizzato tutte le rassegne, (serale, domenicali, matinée). Iniziata il 3 dicembre, e conclusa il 6 maggio, con circa 5000 presenze complessive, ha registrato una media di oltre 150 utenti a spettacolo, su una capienza di 187 posti. “E’ un bilancio estremamente positivo quello della stagione teatrale 2022-2023 - dichiara il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini - che ha visto spettacoli fruibili rivolti ad un pubblico eterogeneo con il coinvolgimento e la partecipazione di bambini, studenti e adulti di ogni età. Un cartellone con rappresentazioni di qualità e progetti, peraltro, rivolti anche alle scuole di Coriano e fuori Comune. Grazie alla sapiente e costante collaborazione con la compagnia Fratelli di Taglia, il teatro CorTe si conferma punto di riferimento nel panorama culturale nazionale”. Dei 13 spettacoli proposti in cartellone, tra prosa comico e musica, ben 8 hanno registrato il tutto esaurito. Grande successo anche per le domeniche a Teatro, 6 spettacoli tutti sold out. La stessa cosa si è verificata per le 12 repliche di Teatro in matinée per le scuole, dimostrando il rinnovato interesse per le uscite a Teatro dopo questi difficili anni di restrizioni. Aumenta la partecipazione della cittadinanza corianese che diventa sempre più vivace, per arrivare poi ad un pubblico più vasto, proveniente da Città limitrofe, con tante presenze, oltre che da Rimini e Riccione, da Cesena, Faenza, Ravenna, Pesaro e da altre regioni, facendo diventare il Teatro Corte un simbolo culturale del Territorio. La Stagione 2022-23 appena conclusa, ha ulteriormente consolidato il consenso verso il progetto culturale nato per valorizzare l’entroterra, culla delle arti performative, del Comune di Coriano e della Compagnia Fratelli di Taglia, che ne cura la gestione e direzione artistica dalla stagione 2012/13, festeggiando quest’anno i 10 anni. In scena si sono susseguiti personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo come Marta e Gianluca, Antonio Ornano, Claudio Batta, Fiona Bettanini e Diego Ruiz, giovani ma già affermate promesse come Tomas Leardini, Giulia Pont e Sofia Gottardi. Grande spazio come da tradizione è stato dato alla musica con l’immancabile appuntamento Gospel di Natale, l’irresistibile comicità del concerto strampalato degli Jashgawronsky brothers, il cantautorato italiano d’autore della Banda Dell’Ortica per la serata di S. Valentino, con degustazione in modalità Club Teatro, con tavoli e sedie in platea al lume di candela organizzato con la collaborazione della Cantinetta della Corte . Con gli HBH Band, si è festeggiato il Buon Compleanno CorTe, e la voce suadente di Clarissa Vichi ha impreziosito la stagione con una serata dedicata a Mina in un revisited a lei dedicato. La rassegna A CORTE RAGAZZI dedicata alle famiglie in domenicale ha ospitato compagnie che operano nel settore da svariati decenni, come gli abruzzesi Guardiani dell’oca, la compagnia Umbra Fontemaggiore, dal Veneto la compagnia Gli Alcuni, e da Ravenna All’incirco Teatro. Il teatro ragazzi in matinée per le scuole ha visto, oltre gli spettacoli della Compagnia teatrale Fratelli di Taglia, ATGTP /teatro Pirata dalle Marche, Teatrino dei Fondi e Giallo Mare Minimal Teatro, dalla Toscana e gli abruzzesi Teatro dei Colori. Costruttive si sono rivelate le collaborazioni che la Compagnia Fratelli di Taglia ha messo in campo con le associazioni Corianesi: tre gli appuntamenti con le commedie dialettali, in collaborazione con AVIS Comunale di Coriano e due appuntamenti di NEXT GEN ART dedicate agli artisti emergenti organizzate dall’associazione HBH Lab di Coriano che hanno chiuso la stagione. La stagione 22-23 del Teatro Corte è ideata e organizzata da Fratelli di Taglia con il contributo del Comune di Coriano e il supporto della Regione Emilia Romagna.

c.s. Teatro CorTe

