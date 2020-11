Il teatro non si ferma: San Marino Teatro riparte in sicurezza

La cultura è un bene primario come l’acqua: i teatri le biblioteche, i cinema sono come tanti acquedotti…la cultura è vita. Claudio Abbado

Gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino sono lieti di annunciare che da sabato 28 novembre, San Marino Teatro riaprirà il suo sipario, riprendendo gli spettacoli della Stagione 2019/2020 sospesi da febbraio in poi. Il teatro non si ferma e non tace, più che mai necessario a sostegno dell’animo in questi periodi complessi ed oscuri. Poiché la cultura è la nostra identità, un bene primario che non può smettere di essere alimentato e rinnovato continuamente come fattore di democrazia e motore della creatività umana.

Dunque finalmente San Marino Teatro, anche se in un clima di instabili certezze, riapre i propri Teatri, riprendendo gli spettacoli sospesi da febbraio in poi. Sarà naturalmente una ripresa in sicurezza, volta a tutelare la salute di noi tutti, con l’adozione dei protocolli sanitari e i distanziamenti decretati dalle autorità preposte. Capienza delle sale ridotte, posti distanziati, obbligo mascherina, misurazione della temperatura, e sanificazioni proteggeranno il pubblico che potrà finalmente assistere agli appuntamenti teatrali.

Ora è più che mai necessario il supporto di tutti e pertanto si chiede al pubblico, nel rispetto delle normative, di essere pazienti per i piccoli disagi ed essere collaborativi nella gestione, non facile, di questo nuovo ritorno in scena comprendendo le modifiche indispensabili in ottemperanza delle nuove regole: per rispettare i distanziamenti sono state riviste le piantine dei teatri, e le conseguenti variazioni di capienza hanno costretto a spostare alcuni spettacoli al Teatro Nuovo, compiendo una riassegnazione dei posti già acquistati. Al fine di agevolare gli spettatori del circondario, per La Scimmia (28 novembre) e Esercizi di stile (15 dicembre), si è anticipato l’orario d’inizio alle ore 19, mentre è rimato invariato quello dell’appuntamento domenicale pomeridiano con Lo schermo sul leggio con David Riondino (domenica 6 dicembre alle ore 17). A causa della precarietà del momento storico, pure avendo già programmato tutte le date di ripresa fino al mese di marzo 2021, ipotizzando però anche possibili nuove variazioni, da giovedì 16 novembre, saranno acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm esclusivamente i biglietti per gli spettacoli previsti entro il mese di dicembre 2020.

DI SEGUITO IL NUOVO CALENDARIO:

Teatranti Teatro Nuovo, sabato 28 novembre 2020, ore 19.00 GIULIANA MUSSO LA SCIMMIA

Lo schermo sul leggio – Noir Teatro Nuovo, domenica 6 dicembre 2020, ore 17.00 DAVID RIONDINO interpreta L’INVASIONE DEGLI ULTRACORPI

Microphonie Teatro Nuovo, martedì 15 dicembre 2020, ore 19.00 STEFANIA ROCCA ESERCIZI DI STILE

Teatranti Teatro Nuovo, venerdì 12 febbraio 2021, ore 21.00 LEO GULLOTTA BARTLEBY LO SCRIVANO

Identità Teatrali Teatro Nuovo, martedì 2 marzo 2021, ore 21.00 ARTURO CIRILLO ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

In scena a Km 0 Teatro Titano, martedì 16 marzo 2021, ore 21.00 TEATRO OFFICINA ZIMMERMANN TRIANGLE FACTORY

In scena a Km 0 Teatro Titano, martedì 23 marzo, ore 21.00 SMART ACADEMY LE PAROLE CHE FANNO MALE

BIGLIETTI È possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli programmati fino a dicembre: online : www.sanmarinoteatro.sm da giovedì 12 novembre 2020 presso la biglietteria del teatro dove si svolge lo spettacolo da quattro ore prima della rappresentazione. Ai possessori di abbonamenti e biglietti (stagione 2019/20) verrà riassegnato il posto nel rispetto delle disposizioni di sicurezza igenico-sanitarie in vigore per il contrasto al Covid-19 Informazioni dettagliate e aggiornamenti sul sito www.sanmarinoteatro.sm / Facebook San Marino Teatro Istituti Culturali tel. 0549 882452 – info@sanmarinoteatro.sm