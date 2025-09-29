Il Tebaldi incorona Maximiliano Danta, primo premio assoluto e premio della critica per il controtenore uruguayano

Il Tebaldi incorona Maximiliano Danta, primo premio assoluto e premio della critica per il controtenore uruguayano.

Primo premio assoluto e premio della critica per il controtenore uruguayano Maximiliano Danta, che vince la decima edizione del Renata Tebaldi International Voice Competition e conquista anche una scrittura per l'Opéra Royal - Château de Versailles Spectacles, offerta dal presidente della giuria internazionale Laurent Brunner.



Doppio riconoscimento anche per il secondo classificato, il controtenore ceco Vojtěch Pelka, che conquista pure il premio del pubblico. Sul terzo gradino del podio, il mezzosoprano italiano Ester Ferraro.



Il soprano armeno Arpi Sinanyan ha ricevuto sia il premio del Soroptimist Club per la più giovane concorrente sia la borsa di studio, assegnata dal soprano Cristina Curti, per il Sicily International Music Festival and Competition, che si svolge a Noto.



Non sono mancati, nel corso della serata, calorosi consensi anche per gli altri finalisti che si sono esibiti nel concerto finale: il controtenore israeliano Lidor Ram Mesika e il soprano coreano Younji Yi. Il programma per tutti si è articolato in due brani e ha previsto una pagina (per lo più secentesca) accompagnata dal solo basso continuo e una (settecentesca) con l'intero ensemble Dolce Concento diretto da Nicola Valentini. La stessa compagine strumentale ha aperto la serata con la sinfonia da Il giardino d'amore, un omaggio ai trecento anni dalla morte di Alessandro Scarlatti.



La finale del 27 settembre al Teatro Titano, presentata da Mario Acampa e seguita in tutto il mondo (grazie anche all'internazionalità della giuria e dei concorrenti) con la trasmissione in diretta di Ameria Radio, è stata anche l'occasione per insignire del titolo di Ambasciatrice della Fondazione Tebaldi il soprano Anna Kasyan, vincitrice della prima edizione del concorso (2005) che ha raccontato la sua esperienza in un'intervista con la critica musicale Roberta Pedrotti.



La festa per questa prima edizione dedicata esclusivamente al barocco in un concorso che vanta ormai vent'anni di vita è stata coronata anche da un annullo filatelico speciale dedicato a Renata Tebaldi, con i francobolli emessi nel 2014 nel decennale della scomparsa del soprano, ritratto con lo sfondo del Teatro alla Scala, del Teatro di San Carlo e proprio del Teatro Titano.



Le giurie



Giuria internazionale Laurent Brunner (presidente, direttore artistico Opéra Royal - Château de Versailles Spectacles); Daniele Borniquez (Accademia del Teatro alla Scala), Georg Lang (Bayreuth Baroque Opera), Dominik Licht (Festival di Salisburgo; Royal Danish Opera), Cristiano Sandri (Teatro Regio di Torino), Sebastian F. Schwarz (OperaEuropa, OperaVision; Concorso internazionale di canto per l'opera barocca Pietro Antonio Cesti) ed Eva-Maria Sens (Festowochen der Alten Musik di Innsbruck).



Giuria Critica: Alessandro Cammarano (direttore di Le salon musical) e Roberta Pedrotti (direttrice dell'Ape musicale), membri dell'Associazione Nazionale Critici Musicali; Nicola Pardini, pianista e curatore dell'offerta musicale di Rai Cultura.



Il programma della finale



A. Scarlatti, sinfonia da Il giardino d'amore



A. Steffani, Niobe, regina di Tebe “Inopportuno arrivo”



Maximiliano Danta, Controtenore, Uruguay, 27/02/1993



C. Monteverdi, L'incoronazione di Poppea, “Addio, Roma”



Ester Ferraro, Mezzosoprano, Italia, 03/02/1995



C. Monteverdi, L'incoronazione di Poppea, “E pur io torno qui”



Lidor Ram Mesika, Controtenore, Israele, 21/01/2000



G. F. Handel, Giulio Cesare in Egitto, “Da tempeste il legno infranto”



Younji Yi, Soprano, Corea del Sud, 31/01/1996



G. F. Handel, Alessandro Severo, “Salda quercia, in era balza”



Vojtěch Pelka, Controtenore, Repubblica Ceca, 07/09/1999



H. Purcell, Dido and Aeneas, “When I am laid in earth”



Arpi Sinanyan, Soprano, Armenia, 08/11/2002



N. Porpora, Germanico in Germania, “Qual turbine che scende”



Ester Ferraro, Soprano, Italia, 03/02/1995



L. Vinci, Artaserse, “Fra cento affanni e cento”



Maximiliano Danta, Controtenore, Uruguay, 27/02/1993



J. S. Bach, Johannes-Passion, “Zerfließe, mein Herze”



Younji Yi, Soprano, Corea del Sud, 31/01/1996



G. F. Handel, Orlando, “Cielo! Se tu il consenti”



Lidor Ram Mesika, Controtenore, Israele, 21/01/2000



G. Giacomelli, La Merope, “Sposa, non mi conosci”



Vojtěch Pelka, Controtenore, Repubblica Ceca, 07/09/1999



G. F. Handel, Joshua, “Oh! Had I Jubal's lyre”



Arpi Sinanyan, Soprano, Armenia, 08/11/2002







dall'ensemble Dolce Concento - direttore Nicola Valentini.







La fondazione Renata Tebaldi



Costituita il 30 dicembre 2004 con autorizzazione di Renata Tebaldi, riconosciuta giuridicamente il 27 gennaio 2005 la Fondazione Renata Tebaldi ha come obiettivo quello di tutelare e rafforzare nel mondo il ricordo e la fama della grande Artista. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue i propri obiettivi attraverso la promozione di attività culturali e musicali di vario genere, prevalentemente un Concorso Internazionale di Canto e concerti. Il patrimonio economico della Fondazione deriva da contributi, sponsorizzazioni, donazioni, aiuti volontari ed attività promozionali che la stessa Fondazione pone in atto per il proprio sostentamento.





