Il tema della cittadinanza al centro del confronto tra il Comites ed Elego

Venerdì scorso una delegazione del Comites San Marino composta dal presidente Alessandro Amadei e dal membro dell’esecutivo Marina Rossi ha incontrato presso la sede di Via Maestri Comacini i vertici di Elego rappresentati per l’occasione dal portavoce Giovanna Cecchetti e dal membro del direttivo Daniel Francesconi (foto). Al centro del confronto la questione della doppia cittadinanza per naturalizzazione ed in particolare la rinuncia alla cittadinanza di origine, come condizione per essere naturalizzati sammarinesi. La questione fu già oggetto di un ordine del giorno a fine 2021, a cui fece seguito la presentazione da parte della Segreteria di Stato per gli Affari Interni di un progetto di legge che prevedeva appunto l’eliminazione dell’obbligo di rinuncia, come richiesto dal Comites San Marino. Ad oggi, tuttavia, l’iter parlamentare non ha ancora avuto avvio, tant’è che incomincia a serpeggiare un certo scetticismo tra tanti che attendono da anni che questo nodo venga finalmente sciolto. I prossimi mesi, d’altra parte, saranno cruciali per capire, se chi ha promesso di risolvere il problema sarà in grado effettivamente di farlo, tenendo conto che il Governo si sta avviando ormai verso la fine della legislatura, con tempi ormai sempre più stretti. L’intervento in esame - sostengono il Comites San Marino ed Elego all’unisono - è necessario se si vuole rendere la normativa sulla cittadinanza più moderna e conforme agli standard europei. Elego, come d’altronde tutti i movimenti socialisti, è particolarmente sensibile al tema dei diritti civili e delle libertà individuali, e da sempre contrario ad ogni integralismo ideologico. Elego ritiene, in perfetta sintonia con il Comites San Marino, che la doppia cittadinanza sia una grande risorsa non solo per i cittadini ma anche per i paesi di origine e di residenza. Elego dal canto suo proverà a spronare e sensibilizzare il Governo sull’importanza di una riforma che non può essere più rinviata. Il tema è molto caldo considerata l’attenzione che negli ultimi tempi è stata rivolta dagli organi di stampa alla questione della cittadinanza. Tra l’altro un quotidiano sammarinese ha rimarcato qualche giorno fa con un titolo in prima pagina, come il percorso dopo un iniziale entusiasmo si sia inspiegabilmente arrestato.

c.s.

Comites San Marino

Elego