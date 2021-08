Il tema delle pensioni al centro del confronto tra FUPS-CSdL e Comites

Nei giorni scorsi il Segretario della FUPS-CSdL Elio Pozzi ha incontrato presso la sede della CSU il Vicepresidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, per discutere del tema delle pensioni erogate dallo Stato italiano a favore dei cittadini italiani residenti a San Marino. I vertici dei due organismi si sono soffermati in particolar modo sulla convenzione sulle doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Repubblica di San Marino per evitare la doppia imposizione fiscale. Grazie a tale convenzione le pensioni private, ovvero quelle erogate dall’INPS e dai fondi pensionistici che l’INPS gestisce, come ad esempio l’ENPALS, vengono tassate nel Paese di residenza, evitando così la tassazione nel Paese di erogazione. Oltre a San Marino, anche altri Stati hanno stipulato con l’Italia convenzioni che prevedono la tassazione delle pensioni dell’INPS nel paese di residenza. Tra questi Stati troviamo: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Danimarca, Germania, Regno Unito, Federazione Jugoslava, Croazia, Slovenia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Venezuela. Sempre più pensionati residenti a San Marino richiedono all’INPS di beneficiare dell’opportunità concessa loro dalla convenzione entrata in vigore il 1° gennaio 2014, sottoponendosi così al trattamento fiscale previsto dalla normativa sammarinese, che è sicuramente più vantaggioso di quello italiano - ha dichiarato il Segretario della FUPS-CSdL Elio Pozzi. A tal proposito la FUPS-CSdL è a disposizione degli interessati per fornire sia le informazioni che riguardano la convenzione sulle doppie imposizioni che la modulistica e le procedure da seguire nel caso che un pensionato decidesse di aderire alla convenzione (per informazioni rivolgersi FUPS-CSdL, tel. 0549/962031). Al termine dell’incontro il Vicepresidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha puntato i riflettori sulla necessità di un immediato intervento legislativo che parifichi il trattamento ricevuto dai pensionati pubblici residenti sul Titano (ex lavoratori della pubblica amministrazione italiana), ai quali la pensione viene tassata esclusivamente in Italia, al trattamento ricevuto dai pensionati “privati” residenti sul Titano, per i quali la pensione, grazie alla convenzione in atto, viene tassata solo a San Marino.

C.s. Elio Pozzi - Segretario FUPS-CSdL, Alessandro Amadei - Vicepresidente Comites San Marino

