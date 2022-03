Il Think tank dei Gdc per lo sviluppo dei Castelli di San Marino

“Rimettere le idee al centro del dibattito politico”. Non è solo uno slogan, ma un vero e proprio manifesto programmatico quello che arriva dai Giovani Democratico Cristiani di San Marino. Un'urgenza che si trasforma in azioni concrete. Nasce così #Ideealcentro, un think tank incentrato sullo sviluppo dei Castelli della Repubblica di San Marino. Un'iniziativa che mira a riportare la politica – quella propositiva, basata su dialettica e progetti, e non sul mero scontro – in mezzo alla gente, ristabilendo un legame forte sul territorio. Primo appuntamento martedì 22 marzo alle 18 con “Centro storico: una capitale da ripensare”. L'incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom e chiunque – politici e non, rappresentanti delle associazioni, delle categorie economiche e privati cittadini – potrà partecipare arricchendo il dibattito con il proprio contributo, scrivendo a gdc@pdcs.sm. L'iniziativa promossa dai GDC nasce da un'esigenza ben precisa. “Da un lato la nostra Repubblica si colloca in uno scenario internazionale di forte crisi: un mondo che faticosamente sta uscendo dalla pandemia per abbracciare, purtroppo, il dramma della guerra – premettono i GDC -. Dall'altro lato vi è il quadro politico interno, quanto mai frastagliato e divisivo. In cui, alcune forze politiche si concentrano di più sul gossip ed il chiacchiericcio piuttosto che impegnarsi a costruire il Paese. Per riavvicinare i cittadini alla politica, e abbattere il divario tra popolazione e istituzioni, abbiamo così deciso di attivare un laboratorio di idee, aperto a tutti coloro che vorranno apportare il loro contributo”.

Cs L’Ufficio Stampa dei GDC