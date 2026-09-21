Il Titanico Jazz Festival torna a San Marino con tre appuntamenti al Podere Lesignano

San Marino si prepara ad accogliere la seconda edizione del Titanico Jazz Festival, la rassegna nata nel 2025 per offrire al pubblico un’occasione di incontro con il jazz e le sue diverse espressioni. Dopo il debutto dello scorso anno, il Festival torna con un nuovo calendario e una nuova cornice. I tre appuntamenti dell’edizione 2026 si svolgeranno al Podere Lesignano nelle serate di venerdì 9 ottobre, venerdì 16 ottobre e venerdì 13 novembre. Rispetto alla formula concentrata in tre giornate della prima edizione, il nuovo programma si sviluppa attraverso tre serate distribuite tra ottobre e novembre. Un percorso musicale che porterà sul palco formazioni e strumenti differenti, offrendo tre diverse interpretazioni del linguaggio jazzistico. A guidare il progetto artistico sarà ancora una volta il Maestro Emanuele Rastelli, già direttore artistico della prima edizione. Una continuità che permette al Titanico Jazz Festival di proseguire il percorso avviato nel 2025, mantenendo al centro la qualità della proposta musicale e l’incontro tra artisti e pubblico. «Abbiamo costruito questa seconda edizione come un percorso musicale in tre tappe, ciascuna caratterizzata da una formazione e da una diversa espressione del jazz. L’obiettivo è proporre concerti di qualità capaci di coinvolgere gli appassionati, ma anche di parlare a chi si avvicina a questa musica per la prima volta. Il jazz è un linguaggio vivo, aperto all’incontro e alla scoperta, ed è proprio questa dimensione che vogliamo condividere con il pubblico», dichiara Emanuele Rastelli, direttore artistico del Titanico Jazz Festival. Ad aprire la seconda edizione, venerdì 9 ottobre, sarà il Massimiliano Rocchetta Trio, composto da Massimiliano Rocchetta al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria. Il secondo appuntamento, in programma venerdì 16 ottobre, vedrà protagonista il Simone La Maida Give ’n Take Trio, con Simone La Maida al sax alto, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria. La rassegna si concluderà venerdì 13 novembre con Emanuele Rastelli alla fisarmonica. Dal trio con pianoforte a quello guidato dal sax alto, fino alle sonorità della fisarmonica, il programma propone tre esperienze musicali distinte, unite dalla volontà di raccontare la vitalità e la capacità espressiva del jazz. La seconda edizione segna così una nuova tappa nel percorso del Titanico Jazz Festival, che torna a San Marino con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nel calendario culturale e di avvicinare alla musica jazz tanto gli appassionati quanto coloro che desiderano scoprirla. Il programma completo, gli orari e tutte le informazioni sulle singole serate sono disponibili sul sito di San Marino Welcome: www.titanicojazz.com/

C.s. - Titanico Jazz Festival







