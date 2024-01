Il Torneo di Burraco del Kiwanis Club San Marino ha avuto un vincitore su tutti: la solidarietà

Organizzato domenica 28 gennaio con intento benefico, il Torneo di Burraco ha raccolto 1500 euro, che saranno destinati ai bambini, figli delle donne vittima di violenza, seguite dall'Associazione Rete Donna di Rimini, e all'Associazione Movimento per la Vita. Alla proposta lanciata dalla socia Annamaria Capicchioni, che ha tenuto le fila dell'evento, la Presidente Biancamaria Toccagni e i soci del club hanno accettato con entusiasmo questa nuova sfida. E al loro invito hanno risposto in tanti: oltre 100 appassionati giocatori, provenienti dal Titano e dalle regioni confinanti. Soddisfatta l'organizzatrice per la riuscita; grazie anche alla speciale collaborazione della Giochi del Titano. Suoi gli spazi a Rovereta, messi a disposizione gratuitamente, per allestire gli oltre 25 tavoli di gioco. “Ringrazio vivamente i miei amici del Burraco – ha detto Annamaria Capicchioni - per la partecipazione nonostante il torneo nazionale a Cesenatico disputato lo stesso giorno” Al termine del Torneo, durato 4 ore, la premiazione delle coppie in gara. Da segnalare il secondo posto della sammarinese Donatella Galassi insieme al ravennate David Russo. Uniti dal caso e capaci di sbaragliare una cinquantina di coppie di affiatati giocatori.

