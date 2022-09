Il Tour Music Fest a San Marino Dal 22 al 27 novembre le fasi finali della migliore musica emergente

Il Tour Music Fest a San Marino.

Riparte da Bologna il prossimo 12 ottobre, il Tour Music Fest, il contest musicale, nato nel 2007 allo scopo di supportare gli artisti che inseguono il sogno di potersi realizzare nel mondo della musica, aiutandoli a trovare la loro strada, a migliorarsi, a crescere artisticamente. Tante le conferme e le novità della 14°edizione, dalla commissione artistica che quest’anno vede il Maestro Mogol, Kara DioGuardi (ex giurata di American Idol e produttrice di Pink, Eminem e Demi Lovato), Boosta dei Subsonica, Paola Folli e tanti altri coach eccellenti. La tappa bolognese è un appuntamento da non perdere anche per gli artisti sammarinesi, che potranno partecipare gratuitamente alle selezioni live del Tour Music Fest per aggiudicarsi un posto alla finalissima internazionale; tutte le fasi finali e la finalissima si svolgeranno dal 22 al 27 novembre 2022 proprio nella Repubblica di San Marino, grazie alla partnership tra il Tour Music Fest e l'Ufficio del Turismo di San Marino. Il Tour Music Fest avrà già fatto tappa in ben 14 città italiane quando giungerà a San Marino per le fasi finali, quelle più adrenaliche con 6 giorni di spettacoli, concerti, workshop e masterclass insieme ai grandi della musica italiana e internazionale e le performance degli artisti finalisti. Il Tour Music Fest crea un contesto musicale nel quale ogni artista beneficia dell’esperienza che sta vivendo, confrontandosi continuamente con i coach della commissione artistica e con gli artisti partecipanti alla manifestazione, per condividere, collaborare e sostenersi a vicenda. Sei un’artista sammarinese? Partecipare è facile e gratuito! Le iscrizioni per partecipare ai casting della nuova edizione sono ancora aperte ed è possibile candidarsi compilando il modulo online presente sul sito ufficiale https://tourmusicfest.it Per gli Artisti Sammarinesi è stato creato un apposito link per l’iscrizione: https://tourmusicfest.it/convenzione-artisti-sammarinesi

Sito ufficiale https://tourmusicfest.it Partner: Berklee College of Music, Riunite, Today.it, Algam Eko Tour Music Fest sui social: Facebook - Instagram - Youtube Ufficio Stampa Tel. 0549 885431- ufficiostampa.turismo@pa.sm Follow us on: @VisitSanMarino www.visitsanmarino.com

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: