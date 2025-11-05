Il Tour Music Fest torna nella Repubblica di San Marino: Finali Europee 2025 dal 22 al 30 novembre

Il Tour Music Fest torna nella Repubblica di San Marino: Finali Europee 2025 dal 22 al 30 novembre.

Il Tour Music Fest – The European Music Contest fa ritorno a San Marino per le Finali Europee 2025, in programma dal 22 al 30 novembre, coinvolti oltre 650 artisti e band selezionati tra 20.000 candidature provenienti da 13 paesi europei, la Finalissima si svolgerà nella serata del 30 novembre alle ore 18, presso la Sala Little Tony.

L’iniziativa è sostenuta dalla Segreteria di Stato per il Turismo con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino.

Per nove giorni teatri, piazze e sale del Titano si trasformeranno nella capitale europea della musica emergente, con un cartellone diffuso tra i principali luoghi della cultura sammarinese: dal Teatro Titano all’Auditorium Little Tony di Serravalle fino al Centro Congressi del Grand Hotel San Marino.

“La musica del futuro” è il filo rosso che lega i nove giorni di eventi in programma, la matrice comune che connette una lunga serie di concerti, master class ed esibizioni. Nato in Italia nel 2007 per favorire lo scambio culturale tra gli artisti emergenti italiani ed europei, il Tour Music Fest è il primo festival a livello mondiale con un nuovo concept di concorso. Le attività previste sono modellate per offrire a tutti i partecipanti un’esperienza utile, formativa e divertente, foriera di uno spirito di crescita artistica e musicale, per aggiungere un valore aggiunto e culturale alla musica del futuro.

Il Festival propone nella sua tappa sammarinese 60 eventi gratuiti, 22 masterclass e oltre 600 performance in 9 giorni, vedrà il coinvolgimento di personaggi del calibro di Beppe Vessicchio, icona della direzione d’orchestra italiana, Kara Dio Guardi (ex giudice di American Idol), il rapper Ensi, Paola Folli vocal coach e corista di fama internazionale, DJ Mazai protagonista della scena elettronica, la cantante sammarinese Monica Hill, molti esperti di alto profilo della musica italiana ed internazionale. Sarà ospite la dodicenne Martina Cervellin, vincitrice del TMF 2024 e selezionata per rappresentare San Marino allo Junior Eurovision 2025.

La Finalissima Europea di questo grande contest musicale che ha visto nascere artisti come Mahmood e Ermal Metal, si svolgerà il 30 novembre alle ore 18, presso la Sala Little Tony, sul palco oltre 20 tra cantanti, rapper, musicisti e DJ, selezionati su migliaia di proposte da tutta Italia ed Europa, in gara per realizzare il proprio sogno e vincere 10.000 euro e un Tour di concerti.

Dal 12 al 14 dicembre si svolgerà presso il Grand Hotel di San Marino il “Christmas Music Camp” tre giorni di formazione di elevatissima qualità, finalizzato alla realizzazione di una Hit natalizia.



Dichiarazioni:

Filippo Francini- Direttore Dipartimento Segreteria di Stato per il Turismo “L’evento torna per la quarta volta nella Repubblica di San Marino, un grande successo a partire dalla prima edizione, un concorso che assume una dimensione europea che porta il nostro nome in tutto il mondo, 650 artisti, da 80 paesi, 600 performance in nove giorni, con un cartellone diffuso tra i principali luoghi della cultura sammarinese. Un’iniziativa di altissima qualità, nella quale il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha creduto sin dal principio”.



Gianluca Musso- Fondatore e Direttore del Tour Music Fest

“Il Tour Music Fest è un punto di incontro tra le nuove generazioni artistiche e il mondo professionale della musica. A San Marino si scoprono i suoni del futuro e si costruiscono le carriere di domani”.

Nato in Italia nel 2007 il Tour Music Fest è il primo festival a livello mondiale con una nuova concezione di concorso. Le attività sono concentrate per offrire a tutti i partecipanti un’esperienza utile, formativa e divertente oltre alla grande opportunità di connettersi con artisti e addetti al settore e vincere grandi premi in palio.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

