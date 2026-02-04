Il Treno Bianco Azzurro si allunga di 140 metri: avviato il cantiere per l’arrivo nel piazzale dell’Ex Stazione

La storica linea del Treno Bianco Azzurro compie un nuovo e significativo passo in avanti. Con l’avvio del cantiere in questi giorni, prende forma l’estensione di circa 140 metri di nuova tratta ferroviaria, che consentirà al convoglio di raggiungere direttamente il cuore del piazzale dell’Ex Stazione. Si tratta di un intervento concreto e strategico, frutto di una stretta collaborazione istituzionale e tecnica, che coniuga valorizzazione del patrimonio storico, riqualificazione urbana e sviluppo turistico sostenibile. I lavori sono ufficialmente partiti e, secondo il cronoprogramma definito, l’inaugurazione è prevista prima dell’estate, confermando tempi di realizzazione particolarmente rapidi. L’opera rappresenta non solo il completamento di un primo e importante tassello, ma anche l’avvio di una visione più ampia: l’obiettivo dichiarato è il collegamento fino a Borgo Maggiore, per il quale è già in corso l’avvio di uno studio tecnico di fattibilità, comprensivo della possibilità di partecipazione a bandi e programmi di finanziamento europei. L’intervento si inserisce in una strategia integrata che mira a rafforzare l’attrattività del sistema ferroviario storico come elemento identitario della Repubblica di San Marino, capace di generare valore culturale, turistico ed economico, oltre a favorire una mobilità alternativa e sostenibile. La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente e la Segreteria di Stato per il Turismo esprimono un sentito ringraziamento all’AASLP, all’Associazione Treno Bianco Azzurro e a tutti i tecnici, operatori e soggetti coinvolti che, con competenza e impegno, hanno reso possibile l’avvio di questo progetto. Un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio, che guarda al futuro partendo dalla storia e dall’identità sammarinese.

Segreterie di Stato per il Territorio e per il Turismo

