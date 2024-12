SAN MARINO Il Turismo della spiritualità: intesa con Loreto, Assisi e Chiusi della Verna Alla vigilia dell’apertura del Giubileo, le quattro città mèta del turismo religioso si uniscono in un’intesa di condivisione dei progetti legati alla fede e alla spiritualità

Un protocollo d’intesa che mira a rilanciare il turismo della spiritualità tra Paesi amici, in vista del Giubileo del 2025, coinvolgendo i Sindaci, le Diocesi e integrando il patrimonio religioso del territorio sammarinese in un sistema turistico più ampio. L'iniziativa si propone di promuovere la collaborazione tra la Repubblica di San Marino e le città di Assisi, Loreto e Chiusi della Verna, con l'intento di realizzare diverse forme di sinergia destinate alla valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e allo sviluppo di questo settore turistico. Una collaborazione che consentirà di organizzare itinerari spirituali che partendo da Loreto, si estendono nella Regione Marche, proseguono verso la Repubblica di San Marino, per poi attraversare la Regione Umbria con Assisi, ed entrare infine nella Regione Toscana, giungendo fino a Chiusi della Verna. Città visitate complessivamente da oltre sette milioni di turisti ogni anno, chi in pellegrinaggio, chi in viaggio spirituale, chi alla ricerca di testimonianze artistiche oltre che religiose. Il protocollo d’intesa è stato sottoscritto oggi dal Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati; l’Assessore al Turismo del Comune di Loreto, Francesca Carli; l’Assessore al Turismo del Comune di Assisi, Fabrizio Leggio, e il Sindaco del Comune di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini. La Repubblica di San Marino si inserisce nel percorso spirituale con alcune importanti tappe: il Santuario Mariano dell’Immacolata a Valdragone e il Santuario dedicato alla Beata Vergine della Consolazione a Borgo Maggiore, che potrebbero essere inclusi nei percorsi mariani, non solo per la ricchezza e la qualità del patrimonio storico-religioso, ma anche per la sua diffusione capillare sul territorio. Inoltre, la Pieve di San Marino, con la reliquia del Patrono, e il successivo cammino verso la Chiesa di San Francesco, l'Oratorio Valloni, la Chiesa di San Quirino, la Chiesa di San Giovanni Battista, e il Sacello del Santo, si integrano nei Cammini di San Francesco e del Santo Marino. Elemento imprescindibile di questa collaborazione è porre al centro la Fede e le tradizioni comuni che legano i territori, tradizioni che affondano le radici già nel 1291, quando Papa Niccolò IV Girolamo Masci confermò l’indipendenza della Repubblica di San Marino. L'iniziativa si prefigge di favorire la crescita e lo sviluppo, anche sotto il profilo spirituale, dell’offerta turistica.

