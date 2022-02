Il turismo sta finalmente ripartendo

Dopo 24 mesi di perdite pesantissime come nessun altro settore ha dovuto subire, si parla di cali di fatturato al 90% per il mondo del tour operating, ora c’è una voglia di viaggiare pazzesca. Sta ripartendo in modo tumultuoso, esplosivo, vigoroso. Adesso abbiamo un'altra questione da risolvere. Le frontiere italiane sono chiuse, altre europee invece non lo sono, o permettono ai turisti internazionali di entrare. Abbiamo avuto clienti che entrati da un altro Paese europeo, in Italia quasi non hanno potuto mangiare e neppure prendere un caffè sebbene vaccinati, ma non provvisti del green pass. Dopo due anni disastrosi dal punto di vista economico, ora c’è una insostenibilità che sa di burocrazia. Chiediamo alla politica Sammarinese di attivarsi verso le controparti italiane ed europee in modo da accelerare un processo di normalizzazione agli ingressi internazionali. Va favorita una domanda che ora inizia ad esserci, ma che rischiamo ancora una volta di perdere, o quanto meno di vedere allontanata nel tempo. Sollecitiamo l’apertura delle frontiere. Facciamolo con tutte le controparti e nelle sedi possibili italiane ed europee. Diamo dignità al turismo, a chi ci lavora e vorrebbe tornare a farlo. Il momento è adesso, Specifichiamo le condizioni con cui accettare di far entrare turisti, li vogliamo ‘vaccinati, boosterati, testati’? Apriamo non con un ‘liberi tutti’, ma chiarezza d’ingressi e riferimento alla persona e non al paese d’origine; questo sì. Grazie a chi si spenderà per questo obiettivo nell’interesse di un settore che ha un indotto enorme.

Gruppo Podium Tour Operator