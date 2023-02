Il turismo traina l’economia sammarinese “Tourist arrivals surpassed their 2019 levels in 2022”

Nel comunicato diffuso lo scorso 10 febbraio Fitch ha confermato il rating della Repubblica di San Marino esplicitando i motivi di tale valutazioni e comunicando di aver rivisto al rialzo le stime di crescita del Paese all'8,3% (dal 5,0%) per il 2021 e al 4,0% (dal 3,0%) per il 2022 grazie ai risultati ottenuti dal settore manifatturiero e a quelli del settore turistico. “Gli arrivi di turisti hanno superato i livelli del 2019 nel 2022” scrive Fitch confermando di fatto i dati divulgati dalla Segreteria di Stato per il Turismo. Il riconoscimento da parte di Fitch dei risultati ottenuti dalla Repubblica di San Marino nel settore del turismo segue quello da parte del Fondo Monetario Internazionale che già nel 2022 aveva definito “trainante” il comparto. Fin dall’inizio della legislatura l’impegno della Segreteria di Stato per il Turismo è finalizzato all’attrazione di nuovi flussi turistici, allo sviluppo di iniziative di promozione sul territorio e nel circondario, alla creazione di progetti e all’organizzazione di eventi che possano migliorare l’attrattività e l’immagine del Paese. I risultati ottenuti e certificati da Fitch e dal FMI assumono maggior valore se valutati tenendo in considerazione le difficoltà che hanno minato il settore del turismo negli ultimi anni, la pandemia prima e il conflitto russo-ucraino oggi, gravi eventi globali che limitano la mobilità dei viaggiatori e costringono enti e istituzioni a rivedere continuamente i progetti di crescita. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “La Segreteria di Stato per il Turismo lavora con impegno per lo sviluppo del settore turistico, per l’incremento del numero dei visitatori e per la crescita economica dei settori commerciale e della ricettività. E’ gratificante sapere che la certificazione della bontà del lavoro portato avanti arriva dalle ispezioni degli organismi internazionali. Prima il FMI e oggi Fitch, non solo ci parlano di un settore del turismo in salute ma lo definiscono addirittura trainante per l’economia sammarinese. La Segreteria di Stato per il Turismo continuerà nei propri progetti con l’obiettivo di migliorare ancora i dati economici legati al settore turistico attraverso iniziative sostenibili ed efficaci con una sfida su tutte, quella di portare in Repubblica investimenti nel settore della ricettività di alto livello”.

cs Segreteria al Turismo