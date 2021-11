"Il valore del lavoro", giovedì e venerdì la CSdL celebra il suo 20° Congresso

È stato presentato questa mattina in conferenza stampa il 20° Congresso CSdL, in programma giovedì 11 e venerdì 12 novembre al Palace Hotel di Serravalle, sul tema "Il valore del lavoro". Giuliano Tamagnini, che ha inizialmente preso la parola, ha ricordato l'ampio e qualificato dibattito nelle assemblee con i lavoratori e nei quattro Congressi di Federazione dei giorni scorsi "C'è stata una grande voglia di partecipazione", ha affermato Tamagnini. "Dopo un anno e mezzo di restrizioni per la pandemia, i lavoratori hanno voluto riprendere il rapporto diretto con il sindacato, in una fase in cui speriamo di avere superato la curva più critica della emergenza sanitaria, anche se i numeri dei contagi stanno riprendendo a salire." Nel riaffermare il ruolo della vaccinazione per contrastare la pandemia, ha espresso l'auspicio che le grandi aziende farmaceutiche produttrici di vaccini consentano ai paesi più poveri di dotarsi delle dosi vaccinali necessarie alle loro popolazioni a condizioni accessibili, rinunciando ai brevetti. "Tra i temi di dibattito dominanti nel dibattito congressuale vi sono quelli economici", ha ricordato Tamagnini. "Se stiamo cercando di uscire da una crisi sanitaria, rischiamo di entrare in una crisi economica. L'aumento del costo dei prodotti petroliferi e in generale la ripresa dell'inflazione rischia di indebolire la ripresa economica che si è verificata in Italia e a cui San Marino si è agganciata. Resta il tema centrale del finanziamento dello sviluppo per il paese, e in tal senso le risorse dei prestiti internazionali a cui il Governo è ricorso sappiamo che sono stati usati in larghissima parte per la spesa corrente e per coprire i buchi delle banche. Grava su tutto il paese il fardello del debito pubblico arrivato al 105% del PIL, pari a 1,4 miliardi di euro, di cui più dell'80% causato dai dissesti bancari, frutto delle gestioni degli ultimi 20-25 anni. Dobbiamo capire quali sono le responsabilità di quanto accaduto, sia sul piano giudiziario che su quello politico; è ora che i partiti dicano la verità, mettendo in luce chi ha coperto questa malagestione." "Le principali riforme - ha aggiunto il Segretario CSdL - vanno affrontate nell'ambito di un tavolo di regia generale; pensioni, fisco, imposte dirette ed indirette. Inizialmente sembrava si fosse convenuto con il Governo su questo metodo: invece, la Segreteria Finanze non ha avviato nessun confronto per rimettere mano, nel senso dell'equità, alla riforma tributaria del 2013, mentre i Segretari al Lavoro e Sanità procedono per conto proprio rispettivamente su mercato del lavoro e pensioni. Noi ribadiamo che le riforme, fortemente necessarie al paese, vanno tenute insieme e affrontate dall'intero Governo." Giuliano Tamagnini ha quindi dichiarato che dopo questo 20° Congresso concluderà la sua lunga esperienza sindacale e si collocherà a riposo. Alla carica di Segretario Generale il candidato è il Segretario Confederale Enzo Merlini, anch'egli proveniente dal settore industria. "Con Enzo - ha ricordato Tamagnini - ho condiviso una lunga militanza e tantissime battaglie fatte di molti obiettivi raggiunti, e anche di qualche traguardo non realizzato. La nostra è sempre stata una organizzazione viva, che dialoga e a volte ha una dialettica accesa, ma alla fine sa sempre trovare una sintesi al proprio interno." Ha preso quindi la parola Enzo Merlini, il quale ha ricordato la sua militanza iniziata nella Federazione Industria 26 anni e mezzo fa, chiamato proprio da Giuliano Tamagnini. "Il rinnovamento della nostra organizzazione va avanti comunque - ha sottolineato Enzo Merlini - tant'è vero che nella struttura sindacale a tempo pieno sono entrati nuovi giovani dirigenti, e al contempo continuano a crescere nuove figure che assicurano anche negli anni a venire il necessario ricambio." Sul piano organizzativo, i delegati al 20° Congresso - in rappresentanza delle quattro Federazioni di categoria - sono 304, di cui 117 donne e 187 uomini, con una presenza femminile del 38,5%, una percentuale seriore a quella del precedente congresso. In generale si è verificato un significativo rinnovamento tra i delegati, diversi dei quali giovani, che partecipano per la prima volta. La CSdL è il primo e più rappresentativo sindacato di San Marino, con 7.100 iscritti totali, di cui 3.600 lavoratori attivi e 3.500 pensionati. Rispetto alle priorità per l'azione sindacale, Enzo Merlini ha evidenziato come le principali tematiche - tra cui gli stessi rinnovi contrattuali - vanno portati avanti di pari passo. "Non avrebbe senso ottenere buoni risultati contrattuali - ha evidenziato - se poi al contempo si varassero riforme che penalizzano i lavoratori e i pensionati, che vanificano gli stessi risultati. Poiché all'inizio del 2022 i contratti di tutti i settori saranno scaduti, è auspicabile avviare una campagna contrattuale che coinvolga tutti i lavoratori, e che abbia come obiettivo prioritario quello di aiutare i settori più deboli, per consentire loro di raggiungere condizioni normative ed economiche più avanzate." La necessità di legare la riforma delle pensioni alle altre riforme è stata sottolineata anche dal Segretario FUPS Elio Pozzi. "Se riusciamo a garantire una sanità pubblica di qualità, potremmo anche sopportare una eventuale riforma che riduce in parte i trattamenti: ma se il livello delle prestazioni sanitarie dell'ISS continua ad abbassarsi, nessun arretramento sarebbe sopportabile. Alla luce delle carenze e difficoltà della sanità pubblica, si ha l'impressione che si voglia tendere il più possibile verso la sanità privata, e questo ha un impatto molto forte sui pensionati. Noi continuano a volere una sanità pubblica forte ed efficiente." Dunque, giovedì 11 novembre prende il via il 20° Congresso CSdL. Dopo un breve intervento di saluto del Segretario Generale Giuliano Tamagnini, il compito di svolgere la relazione introduttiva è affidato a Enzo Merlini. Seguiranno poi gli interventi di saluto del Segretario per il Lavoro Teodoro Lonfernini, della vice Segretaria nazionale della CGIL Gianna Fracassi, del Direttore dell'Ufficio ILO Italia San Marino Gianni Rosas, del Segretario Generale CDLS Gianluca Montanari. Prenderà quindi il via il dibattito con gli interventi dei delegati, che continua nel pomeriggio e nella mattinata successiva. Nel corso del pomeriggio di giovedì si concluderà la votazione su scheda del nuovo Segretario Generale, che verrà annunciato all'inizio dei lavori della giornata successiva. A conclusione dei lavori di venerdì, dopo l'approvazione della mozione conclusiva, e l'elezione del collegio sindacale e di quello dei Probiviri, si svolgerà la votazione su scheda per il rinnovo del Consiglio Direttivo CSdL. Quale importante novità, l'intero 20° Congresso si potrà seguire in diretta streaming sulla pagina facebook "Cuore CSdL".

Cs CSdL