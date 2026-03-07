Il valore insostituibile delle donne nella famiglia, nelle istituzioni e nella società sammarinese

Nella Giornata Internazionale della Donna, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese desidera esprimere riconoscenza, rispetto e vicinanza a tutte le donne della Repubblica di San Marino, che ogni giorno, con dedizione, competenza e spirito di servizio, contribuiscono in modo determinante alla crescita della nostra comunità.

Le donne rappresentano una presenza fondamentale e insostituibile in ogni ambito della vita sammarinese: nella famiglia, nel lavoro, nella scuola, nel volontariato, nell’associazionismo, nelle professioni, nelle imprese e nelle istituzioni.

Il PDCS intende, in questa giornata, valorizzare in modo particolare il ruolo della donna all’interno delle istituzioni e della vita pubblica. Tante donne, con serietà, preparazione e senso di responsabilità, hanno ricoperto e ricoprono incarichi importanti, offrendo un apporto prezioso al confronto democratico, alla costruzione del bene comune e al rafforzamento delle nostre istituzioni. Si tratta di un patrimonio di esperienze, sensibilità e capacità che merita di essere riconosciuto, sostenuto e ulteriormente promosso.

Accanto a questo, riteniamo doveroso richiamare anche il valore profondo del ruolo che molte donne svolgono nella cura della famiglia, nell’educazione dei figli, nell’attenzione verso le persone fragili e nella trasmissione quotidiana di quei principi di solidarietà, responsabilità e coesione che stanno alla base della nostra convivenza civile. Un impegno spesso silenzioso, ma decisivo, che costituisce uno dei pilastri della nostra società.

Per il PDCS, questa ricorrenza non rappresenta soltanto un momento celebrativo, ma anche l’occasione per ribadire un impegno che il nostro partito ha tradotto negli anni in atti concreti. Il PDCS ha promosso e sostenuto interventi legislativi significativi a tutela della donna, della famiglia e della dignità della persona, dalla legge a tutela delle ragazze madri, alla legge sulla famiglia, fino alle norme di contrasto alla violenza sulle donne. Un percorso che testimonia una visione politica fondata non sulle parole, ma sulla volontà di costruire strumenti reali di protezione, sostegno e valorizzazione.

In questa giornata, il nostro pensiero va a tutte le donne: a quelle impegnate nelle istituzioni, nel mondo del lavoro e della rappresentanza sociale; a quelle che ogni giorno sostengono la famiglia con forza, generosità e dedizione; a quelle che, in ogni ambito della vita sammarinese, contribuiscono con responsabilità e sensibilità alla crescita morale e civile del Paese.

A tutte loro va il grazie sincero del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, nella consapevolezza che una società più giusta, più coesa e più umana passa anche, e soprattutto, dal pieno riconoscimento del valore della donna.

