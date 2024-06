Il vero valore del settore Commerciale interno e di tutte le PMI a San Marino

Unione Sammarinese Commercio e Turismo desidera proporre una riflessione su alcune dinamiche economiche del nostro paese. Sono periodi caldi, in tutti i sensi, e crediamo sia doveroso dare alla cittadinanza e alla politica un quadro generale sul valore delle piccole e medie imprese, le cosiddette PMI, che operano prevalentemente sul mercato interno. Siamo sempre i primi a riconoscere lo sforzo e la sostanza di tutti i settori economici della Repubblica di San Marino, ed è nostro compito far emergere quanto il settore commerciale interno contribuisce a sostenere le casse dello Stato e i relativi bilanci pubblici a beneficio di tutta la nostra comunità. Stiamo parlando di più di 1100 aziende e famiglie che impiegano circa 3500 lavoratori dipendenti, quasi il 20% della forza lavoro del settore privato, che contribuiscono per oltre 100 milioni di euro di sole imposte indirette, quasi il 20% dell’intero bilancio dello Stato, soldi che finiscono direttamente nelle casse pubbliche a beneficio della collettività. A primo impatto potrebbero sembrare numeri contenuti, ma in realtà non lo sono. Oltre a ciò, in questi dati non si tiene conto di tanti altri fattori e numeri con i quali il commercio interno porta benefici a tutto il sistema sia direttamente che indirettamente, come: i tanti milioni di monofase che restano in territorio proprio grazie anche alle vendite interne; le commissioni bancarie sulle transazioni, che prevalentemente vengono pagate dagli operatori commerciali al dettaglio, il minore utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni e la fruibilità dei servizi interni ai residenti e a chi “vive” il territorio. In sintesi, il settore del Commercio, ma in generale tutto il settore delle micro, piccole e medie imprese, produce benefici che all’apparenza sembrano “invisibili” ma se andassimo a verificare con accuratezza, ci renderemmo conto dell’importante contributo che danno all’economia e al benessere del nostro paese. Prendendo in considerazione tutti i settori di nostra competenza, possiamo confermare che le PMI, all’interno del sistema economico sammarinese, rappresentano la reale economia interna. Auspichiamo che tutte le forze politiche della prossima legislatura prendano atto della rilevanza dei settori che sostengono il mercato interno, tenendo in debita considerazione le nostre osservazioni e proposte inviate a tutti i partiti politici nei primi giorni di aprile, con l’obiettivo di sostenere e dare un’opportunità di crescita a tutte le piccole medie imprese per il bene del paese.

c.s. Unione Sammarinese Commercio e Turismo