Il Vescovo di San Marino-Montefeltro Mons. Andrea Turazzi in visita all’Ospedale di Stato

Uno scambio di auguri con i reparti ospedalieri accompagnato dal Segretario di Stato per la Sanità

In occasione delle imminenti festività natalizie, il Vescovo di San Marino-Montefeltro, S.E. Mons. Andrea Turazzi, ha fatto visita questa mattina all’Ospedale di Stato dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, per portare il suo saluto e la sua benedizione ai dipendenti, ai pazienti e ai volontari in servizio.

Il Vescovo è stato accolto dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni, dal Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere e dal Direttore Amministrativo Marcello Forcellini, alla presenza di un’ampia rappresentanza di professionisti dell’Istituto. Dopo un momento di preghiera nella Cappella dell’Ospedale di Stato, Sua Eccellenza Turazzi ha svolto una breve visita nei reparti di degenza per portare un sincero augurio di buon natale e conforto alle persone ricoverate e agli operatori.

Nell’incontro con i professionisti, Mons. Turazzi ha voluto ringraziare il personale per il suo lavoro quotidiano, rimarcando l’importanza che le istituzioni sanitarie hanno nel garantire l’universalità delle cure.



Comunicato stampa

ISS

Segreteria di Stato Sanità

