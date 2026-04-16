Il Vescovo Domenico Beneventi in visita alla sede dell'AASS

Il Vescovo Domenico Beneventi in visita alla sede dell'AASS.

Un momento di riflessione profonda sul significato del lavoro e sulla missione sociale delle infrastrutture pubbliche ha caratterizzato, nel pomeriggio di oggi, la visita di S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro, presso la sede dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. Accolto dal Segretario di Stato per il Lavoro con delega all'AASS, Alessandro Bevitori, dal Direttore Generale dell'ente, Marcello Forcellini e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di AASS, Renzo Giardi, il Pastore della Diocesi ha voluto incontrare le maestranze e i dirigenti di un settore che rappresenta il sistema vitale della Repubblica. La visita è culminata con la benedizione degli uffici e dei mezzi operativi. Osservando da vicino l’impegno di chi garantisce quotidianamente luce, acqua, gas e infrastrutture primarie, Mons. Domenico Beneventi ha voluto sottolineare come ogni gesto professionale rappresenti, nel profondo, un autentico atto di cura verso il prossimo. In questa prospettiva, l’energia che muove realmente il Paese non è soltanto quella erogata dalle reti tecnologiche, “ma risiede soprattutto nel fattore umano, alimentato da una responsabilità condivisa e dalla dignità di ogni singola mansione”. Per il Segretario di Stato Alessandro Bevitori la presenza del Vescovo suggella un percorso di rinnovamento che l'AASS sta portando avanti con determinazione. "Siamo onorati di questa visita – ha dichiarato il Segretario – perché ci spinge a guardare oltre i numeri e i bilanci. La delega all'AASS comporta la responsabilità di gestire beni comuni primari; farlo con lo spirito di servizio richiamato oggi da Sua Eccellenza è la sfida che intendiamo vincere per San Marino". La delegazione ha poi visitato i centri operativi, dove il Direttore di AASS Marcello Forcellini ha illustrato le recenti innovazioni tecnologiche introdotte per migliorare l'impatto ambientale e l'efficacia delle reti. Per Forcellini, l'incontro ha rappresentato un riconoscimento fondamentale per tutto il personale: "Sentire la vicinanza della Diocesi è un segnale forte per i nostri dipendenti, spesso impegnati in turni gravosi per garantire la continuità dei servizi. La nostra è una comunità". A suggellare l’incontro è stato il gesto del Presidente Renzo Giardi, che ha omaggiato il Vescovo con una moneta celebrativa a nome dell’Azienda. "Un piccolo simbolo che rappresenta la nostra storia e l’unione indissolubile tra l’istituzione e il territorio", ha dichiarato Giardi consegnando il dono. Il pomeriggio si è concluso con un momento conviviale, durante il quale il Vescovo ha potuto scambiare opinioni con i tecnici e gli amministrativi, ribadendo che la solidità di un Paese si misura anche dalla capacità di preservare e onorare il lavoro collettivo.

Comunicato stampa - Segreteria di Stato per il Lavoro e i Rapporti con Aass - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

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