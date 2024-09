Il Vespa Club San Marino alla presentazione del libro di Christa Solbach

Il Vespa Club San Marino alla presentazione del libro di Christa Solbach.

Nella giornata di sabato 14 settembre il Vespa Club San Marino è stato invitato a partecipare presso la sala conferenze del museo Piaggio di Pontedera alla presentazione del libro di Christa Solbach "La Signora della Vespa".

Il Vespa Club San marino ha accolto l'invito con entusiasmo e ha partecipato con il Presidente Santolini Roberto, Il Vice Presidente Claudio Bernardini ed Emanuela Felici

A questo importante evento erano presenti i vertici del movimento vespistico tra i quali il Presidente del Vespa Club d'Italia Roberto Leardi, il Presidente del Vespa World Club Mauro Calestrini e Luigi Frisighelli Conservatore del Registro Storico Vespa.

La Signora Christa Solbach è una delle figure più importanti nella storia dell'associazionismo vespistico internazionale, nel 1984 nasce la F.I.V. (Federazione Internazionale Vespa) e proprio la Solbach fu scelta come Presidente carica che manterrà fino allo scioglimento dell'ente nel 2005.

La Solbach alla presentazione del libro ha ricordato numerosi aneddoti della sua vita da bambina in una Germania in guerra, l'esordio sulle due ruote con una Lanbretta, la prima Vespa che gli fu regalata nuova proprio in cambio della Lambretta, la prima iscrizione al Vespa Club di Volklinger quello della sua città, i raduni, l' Eurovespa del 1984 di Verona svolto dopo la nascita della F.I.V. ha ricordato anche l'Eurovespa del 1991 svolto a San Marino organizzato dal Vespa Club San Marino sezione del Moto Club tre Torri e l'ultimo Eurovespa di Torino del 2006.

A termine della presentazione del libro il Vespa Club San Marino ha voluto omaggiare e ringraziare con una targa la Solbach in ricordo del Eurovespa 1991.

Comunicato stampa

Vespa club San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: