Sergio Liardo in visita in Residenza Comunale Questa mattina il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha incontrato il Vice Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo. Ad accompagnare il vicecomandante nella sua visita in Municipio il Comandante Cosimo Nicastro portavoce della Guardia costiera il Capitano di fregata Giorgia Capozzella, comandante della Capitaneria di Porto di Rimini.