Il vicesindaco Ugolini e l’assessore Pazzaglia al “Sustainable Economy Forum” di San Patrignano

Il vicesindaco Gianluca Ugolini e l’assessore Anna Pazzaglia, in rappresentanza del Comune di Coriano da sempre vicino alle iniziative della Comunità di San Patrignano, hanno partecipato questa mattina al “Sustainable Economy Forum” organizzato dalla Comunità stessa con la collaborazione di Confindustria. Un appuntamento giunto alla quarta edizione che ha approfondito in particolare i temi legati all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con relatori di rilievo nazionale ed europeo. “Un’ottima occasione per ribadire quanto la sostenibilità sia diventata un’urgenza reale – hanno commentato Ugolini e la Pazzaglia– La sfida è oggi quella di arrivare entro il 2025 a recuperare tutto il rifiuto possibile per alimentare bio-raffinerie ed impianti. Il rifiuto – hanno insistito i due rappresentanti del Comune di Coriano – sarà il nuovo petrolio e non dovrà incidere sul ciclo alimentare. Quindi transizione ecologica e consumo sostenibile, evidenziando il fatto che i nuovi piani energetici devono essere la priorità per il futuro. Un’altra sfida che oggi è stata lanciata è quella di abbattere l’emissione di C02: la conversione del motore termico del trasporto su gomma al motore elettrico sarà una grande chance- La transizione digitale e l’innovazione tecnologica – hanno concluso – sono il nucleo attorno al quale si sviluppano progetti innovativi a 360 gradi”. (Nella foto il vicesindaco di Coriano Gianluca Ugolini con il presidente della Fondazione San Patrignano Carlo Pesenti).









Comunicato stampa

Comune di Coriano