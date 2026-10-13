Il vino ad Identificazione di Origine tra passato e futuro

Il Consorzio Vini Tipici di San Marino, la Segreteria al Territorio e l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole celebrano quest’anno i 40 anni del marchio “San Marino” con un convegno dedicato alla storia, al valore e alle prospettive del vino ad Identificazione di Origine. Sarà un’importante occasione per ripercorrere le tappe che hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo del marchio, approfondirne il significato e il valore nel presente e riflettere sulle sfide e sulle opportunità che attendono il vino sammarinese nel futuro. L’incontro si terrà sabato 17 ottobre 2026, presso la Sala Montelupo del Castello di Domagnano, in Piazza Filippo da Sterpeto, con inizio alle ore 9:00. Il convegno vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, esperti e professionisti del settore e sarà aperto al pubblico e alla stampa. Al termine degli interventi sarà inoltre dedicato uno spazio al confronto e alle domande dei partecipanti. Con questa iniziativa desideriamo condividere con i partecipanti, un momento significativo per la Cantina e per l’intero comparto vitivinicolo sammarinese, celebrando il percorso compiuto e, al tempo stesso, guardando con fiducia alle prospettive future.



c.s. Cantina San Marino











