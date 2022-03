Il violoncellista Francesco Stefanelli premiato a Belgrado

Ancora un prestigioso riconoscimento per il giovane violoncellista che in questi anni ha rappresentato, con ottimi risultati, la Repubblica di San Marino in numerose competizioni musicali internazionali dedicate alla musica classica. Con il suo violoncello del 1700 (prestato dallo zio anch’egli violoncellista) martedi 24 marzo ha entusiasmato la platea della Koralac Foundation Hall a Belgrado, con l'esecuzione della Sinfonia Concertante di Sergei Prokofiev accompagnato dall'Orchestra Sinfonica della Radio-Televisione Serba. Brano estremamente complesso quello presentato da Francesco nel round finale, al violoncello infatti sono riservati passi che richiedono una notevole bravura tecnica alternati da interventi di grande slancio ed enfasi emotiva dove il canto melodico dello strumento diventa struggente. Il violoncellista sammarinese grazie al suo talento, alla sua tenacia e al suo studio perseverante, ha conquistato la finale (sei candidati ammessi) dopo una lunga selezione, superando con programmi musicali diversi, l’ammissione, l’eliminatoria e la semifinale. L’esperienza, racconta Francesco, è stata molto formativa e stimolante vista la preziosa opportunità di eseguire per la prima volta uno dei suoi concerti preferiti con un’orchestra sinfonica di grande organico e di aggiudicarsi il terzo premio in un contesto internazionale di grande rilievo quale è il concorso “International Jeunesses Musicales” di Belgrado giunto alla 50° edizione. L'esecuzione è stata trasmessa in streaming su YouTube ed è visibile all'indirizzo https://youtu.be/MJte2UFGINA

Con la speranza di poter replicare presto, a San Marino, l’esecuzione della Sinfonia Concertante di Prokofiev, Francesco si prepara per il suo prossimo impegno concertistico che sarà, domenica 2 aprile, all’interno della stagione “Next Generation” dell’Unione Musicale di Torino presso il Teatro Vittoria, dove si esibirà in duo con il pianista Claudio Berra con un programma dedicato a Chopin e Prokofiev.

Comunicato stampa

Francesco Stefanelli