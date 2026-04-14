Il violoncellista Francesco Stefanelli premiato a Londra

Un importante riconoscimento internazionale per il giovane violoncellista Francesco Stefanelli, che si è distinto al “Classic Cello Competition”, prestigiosa competizione tenutasi a Londra dal 28 marzo al 6 aprile presso il Royal College of Music. Stefanelli ha ottenuto il quarto premio assoluto e un prestigioso riconoscimento speciale, come miglior performance in semifinale, offerto da “Talent Norge”, distinguendosi in un contesto altamente competitivo che ha visto la partecipazione di giovani musicisti provenienti da tutto il mondo. Il concorso ha coinvolto inizialmente 100 candidati, selezionati tramite preselezione. Di questi, 40 violoncellisti sono stati ammessi alla fase eliminatoria presso il Royal College, dove si sono esibiti davanti a una giuria composta da 11 musicisti e critici musicali di fama internazionale. La competizione si è articolata in tre impegnative fasi, con un repertorio ampio e diversificato, che spaziava da Bach ai compositori contemporanei, culminando in una finale con la Philharmonia Orchestra di Londra, diretta da Tomàs Grau. Alla semifinale sono passati 20 concorrenti, chiamati a sostenere un recital di 50 minuti presso l’Amaryllis Fleming Hall. In questa fase, Francesco Stefanelli si è distinto per la maturità interpretativa e l’intensità espressiva, offrendo una lettura raffinata e coinvolgente delle sonate di Prokofiev e Poulenc. Una prova che gli è valsa il premio offerto da “Talent Norge” come migliore performance in semifinale, riconoscimento che sottolinea le sue spiccate doti artistiche e la profondità musicale. Particolarmente significativo è il fatto che Francesco fosse l’unico rappresentante europeo ammesso alla finale, a conferma dell’altissimo livello della sua preparazione. Accanto a Paesi come Corea, Armenia, Stati Uniti e Canada, spiccava con orgoglio il nome della Repubblica di San Marino. La finale si è svolta presso la Amaryllis Fleming Hall del College of Music di Londra, dove Stefanelli si è esibito accompagnato dalla Philharmonia Orchestra, interpretando con grande intensità il celebre Concerto di Elgar, dimostrando una maturità artistica e una sensibilità non comuni. Durante la competizione, il giovane musicista ha conquistato pubblico e giuria grazie a un’esecuzione intensa e tecnicamente impeccabile, dimostrando una maturità artistica e una sensibilità espressiva non comuni. Questo risultato rappresenta un importante traguardo nella carriera di Stefanelli e un motivo di orgoglio per la Repubblica di San Marino. La “Classic Cello Competition” si conferma così una vetrina di eccellenza per i migliori violoncellisti della nuova generazione, e il nome di Francesco Stefanelli si inserisce a pieno titolo tra quelli da seguire con attenzione nei prossimi anni. Il violoncellista vanta infatti già un ricco curriculum di premi e riconoscimenti ottenuti in numerosi concorsi internazionali, a conferma di un percorso artistico in costante crescita.











