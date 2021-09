Il violoncellista Francesco Stefanelli premiato al “Premio Internazionale Claudio Scimone"

Il violoncellista Francesco Stefanelli premiato al “Premio Internazionale Claudio Scimone".

Prestigioso riconoscimento per il violoncellista sammarinese Francesco Stefanelli, il quale si è aggiudicato il “Premio Tartini” alla II edizione del “Premio Internazionale Claudio Scimone 2021”.

Grandi emozioni domenica 5 settembre all’Auditorium Pollini di Padova durante il concerto di premiazione, lunghissimi gli applausi per Francesco Stefanelli dopo l’esecuzione delle variazioni di Niccolò Paganini sul tema della Preghiera “Dal tuo stellato soglio”, tratto dal “Mosè in Egitto” di Gioacchino Rossini per violoncello e archi, brano brillante, virtuosistico e di grande effetto. Tanti i complimenti dal numeroso pubblico presente in sala per la sua eccellente e coinvolgente esecuzione.

Dopo una lunga selezione e l’ammissione alla finale, si è aggiudicato il “Premio Tartini”, assegnatogli da una qualificata giuria di cui ha fatto parte, come giurato “ad honorem”, anche la vedova del M°Claudio Scimone, Clementine Hoogendoorn Scimone.

Il nostro giovane talento, già premiato in numerose competizioni internazionali, dallo scorso anno frequenta la prestigiosa Escuela Superior de Música Reina Sofia di Madrid e l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, ed ha suonato come solista e con formazioni di musica da camera in molte città italiane ed europee collaborando anche con l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano.

Il violoncellista, in questa occasione, ha avuto l’opportunità di esibirsi accompagnato magistralmente da “I Solisti Veneti” diretti dal M° Giuliano Carella. La competizione, promossa dal Rotary Club Padova e Inner Wheel Padova è dedicata agli strumenti ad arco (violino, viola, violoncello e contrabbasso) ed è intitolata al noto direttore d’orchestra Claudio Scimone, scomparso nel 2018.



[Banner_Google_ADS]

Comunicato stampa

Francesco Stefanelli



I più letti della settimana: