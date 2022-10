Il “Volo della Pace” tra San Marino e Roma

Oggi, 8 ottobre 2022, i piloti dell’Aeroclub San Marino, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, dall’Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini e dal Presidente dell’Aeroclub, Edgardo Casali, compiranno il “Volo della Pace”, partendo dall’Aerodromo di Torraccia ed atterrando all’Aeroporto di Roma Urbe. La delegazione si trasferirà poi in Vaticano, dove sarà ricevuta in Udienza privata dal Santo Padre, Papa Francesco. Il Segretario di Stato Beccari consegnerà al Pontefice un Messaggio degli Ecc.mi Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, messaggio che reca l’auspicio di pace della piccola Repubblica e reitera l’invito al Santo Padre a rendere visita al nostro Paese. Il Presidente Casali consegnerà invece un messaggio dei piloti sammarinesi, che sarà letto al Pontefice dal Già Presidente Corrado Carattoni, organizzatore dell’evento. Nel messaggio i piloti affermano che il mezzo aereo non è nato per trasportare bombe ma per abbreviare le distanze fra i popoli e salvare vite umane. Con questo volo I piloti intendono ringraziare Papa Francesco per aver consentito “di unire le nostre piccole voci alla Sua voce potente” in favore della pace. L’Udienza si concluderà con uno scambio di omaggi, quindi gli equipaggi faranno rientro a San Marino. Nel pomeriggio l’Aeroclub emetterà un ulteriore comunicato con la cronaca dell’Udienza e le foto dell’evento.