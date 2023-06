Il WMF - We Make Future porta il mondo nel futuro dal 15 al 17 giugno alla Fiera di Rimini

Si prepara ad accogliere oltre 60.000 presenze da 85 Paesi il WMF - Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale che per la sua 11^ edizione promette a tutti un salto nel futuro, per vedere ciò che sarà attraverso la lente dell’innovazione. Organizzato da Search On Media Group, il WMF - We Make Future attende più di 1.000 speaker da tutto il mondo, tra i quali anche Sir Tim Berners-Lee e Manuel Castells, oltre 90 stage formativi, più di 550 espositori e oltre 1.300 tra startup e investitori italiani e internazionali. Nei 10 padiglioni dell’Area Fieristica spazio a robotica, AI e spettacoli tecnologici con Robot Sophia e l’esibizione della Jet Suit di Gravity, mentre sul Mainstage largo ad un palinsesto tematico quanto mai ampio tra attualità e futuro con personalità del calibro di Stefano Bonaccini, Edona Bilali, Anna Ascani, Pierpaolo Bombardieri, Jerry Kaplan, Pablo Trincia e Cecilia Sala, Giuseppe Lombardo e Nicola Gratteri e rappresentanti di grandi realtà tra cui ESA, IIT, ICE, Pegasus Tech Venture, CINECA, Monge, Intel, WWF Italia e RAI Pubblica Utilità. Non mancheranno concerti e show grazie alla presenza di artisti come Dardust, Dargen D’Amico, Roy Paci e creators come Camihawke, Favij e Power. Da segnalare infine le numerose presenze istituzionali che da tutto il mondo presenzieranno per discutere di AI Leadership e di piani di innovazione a livello globale.

c.s. WMF