Impegno su più fronti per i Lunghi Archi di San Marino, nel weekend appena trascorso

Impegno su più fronti per i Lunghi Archi di San Marino, nel weekend appena trascorso.

Novità di rilievo per quanto riguarda il settore istruzione; dopo un percorso molto impegnativo durato tre mesi, la compagnia Sammarinese e la Federazione Tiro con l’Arco, si sono arricchite di due nuovi istruttori.

Alessia Giaffreda e Sonia Toccaceli, Domenica, hanno brillantemente superato l’esame davanti alla Commissione Istruzione Regionale Fiarc, diventando così le prime donne del settore istruzione dei Lunghi Archi; percorso non facile per le due brave arciere biancoazzurre, superata una prima selezione, dove su 25 iscritti, solo in 12 sono stati ammessi al corso, oltre allo studio, si sono dovute sobbarcare le tante trasferte a Bologna per frequentare le lezioni; ma alla fine è andato tutto bene, promosse a pieni voti con i complimenti di tutta la commissione, complimenti che si aggiungono a quelli del Presidente Federale Luciano Zanotti.

Domenica, inoltre, si è svolta anche una gara valida per la qualificazione al Campionato Italiano; nella splendida cornice del Parco Corno alle Scale, in provincia di Bologna, erano presenti all’evento, due portacolori biancoazzurri e il risultato è più che sorprendente.

Non finisce più di stupire Marino Bartolini, un anno veramente da incorniciare per lui nella categoria Ricurvo Moderno; dopo il titolo di campione Italiano di Massa Marittima e quello Europeo IBO a Verona, sale sul primo gradino del podio anche a Bologna, uno stato di forma incredibile che lo porta a vincere la settima gara su sette disputate nell’arco del 2021.

Ma il risultato più incredibile arriva da Vito Campo, che sfodera una prestazione super nella categoria Longbow, secondo gradino del podio per lui che vale comunque come una vittoria, a fine gara lo score segnava lo stesso punteggio del pluri campione Italiano ed europeo Bucci; solo un centro perfetto non gli ha permesso di vincere, resta la soddisfazione del record personale di punti e di essersela giocata con uno dei più grandi artefici di questa disciplina.

Ora le gare si fermano come sempre nel periodo estivo, il prossimo appuntamento, è di quelli importanti, a Schilpario, in provincia di Bergamo, si svolgerà quello che è l’appuntamento più importante dell’anno, il Campionato Italiano Outdoor, le speranze sono tutte su Bartolini, unico arciere in gara che dovrà vedersela con avversari molto agguerriti, 4 giorni di gara che metteranno a dura prova il nostro portacolori.

[Banner_Google_ADS]

Comunicato stampa

Lunghi Archi di San Marino





I più letti della settimana: