Importante bilaterale a New York tra il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e il Ministro dell’Educazione degli Emirati Arabi Uniti Ahmad Belhoul.

Ha avuto luogo alcune ore fa, presso l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a New York, in un clima particolarmente cordiale e collaborativo, l’importante bilaterale tra il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili della Repubblica di San Marino Andrea Belluzzi e il Ministro dell’Educazione degli Emirati Arabi Uniti Ahmad Belhoul. Da alcuni giorni Belluzzi si trova negli Stati Uniti in occasione della partecipazione al Transforming Education Summit, il vertice sulla trasformazione dell'istruzione durante la 77esima Sessione dell’Assemblea delle Nazioni Unite; l’occasione si è rivelata utile per programmare incontri bilaterali con omologhi di altri Paesi. A Belhoul il Segretario Belluzzi ha proposto e consegnato la bozza di un Accordo di Collaborazione nell’ambito dell’educazione di ogni grado, della cultura e dello scambio di soggiorni di studenti. ‘Ho colto un sincero entusiasmo da parte del Ministro e la volontà di collaborare per studiare e comprendere le reciproche realtà. Ci accomuna l’obiettivo di internazionalizzare i nostri percorsi scolastici e di aumentarne il livello qualitativo’, ha detto Belluzzi al termine del bilaterale. ‘A breve il Ministro si recherà a San Marino, lui stesso ha manifestato la volontà di fare visita al nostro Paese; avremo l’opportunità, in quell’occasione, di mostrargli la nostra realtà e di condividere con lui le nostre esperienze’, ha concluso il Segretario responsabile della delega all’Istruzione, in viaggio di ritorno a San Marino in queste ore.

Cs - SdS Cultura

