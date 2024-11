"Imprinting" del sammarinese Andrea Ciavatta, selezionato agli Oscar 2025

"Imprinting" del sammarinese Andrea Ciavatta, selezionato agli Oscar 2025.

La Repubblica di San Marino segna un momento importante per la sua nascente industria cinematografica con il cortometraggio "Imprinting", diretto dal sammarinese Andrea Ciavatta in collaborazione con Andrea Barbato e distribuito da Voce Spettacolo, fondata da Walter Nicoletti, membro della Hollywood Creative Alliance, European Film Academy e International Press Academy Satellite Awards. Il film ha ottenuto ampi consensi internazionali, conquistando premi in festival prestigiosi come i Hollywood Gold Awards, Paris Film Awards, London Movie Awards, New York Movie Awards, Florence Film Awards e Milan Gold Awards. Questo straordinario successo ha culminato nella selezione ufficiale agli Oscar 2025 nella selezione “Best short live action film” e non come paese straniero ma al pari di tutti gli altri Stati; Il Cortometraggio porta così la bandiera sammarinese e in attesa della scalata per la cinquina definitiva all’Oscar che l’Accademy renderà pubblica nelle prossime settimane continua a ricevere apprezzamenti da svariate riviste di cinema internazionali e di critica. "Imprinting" affronta temi universali come la memoria, l'identità e la connessione umana, riuscendo a toccare profondamente il pubblico di tutto il mondo. La regia di Andrea Ciavatta e la narrazione avvincente del film hanno ricevuto lodi unanimi nel circuito internazionale dei festival. Il percorso verso gli Oscar ha raggiunto il culmine con una speciale proiezione al Lumiere Cinema di Beverly Hills, Los Angeles, dove il film ha guadagnato ulteriore risonanza. Questo evento esclusivo, tenutosi a giugno 2024, non solo ha sottolineato il merito artistico di "Imprinting", ma ha anche giocato un ruolo cruciale nella sua selezione ufficiale agli Oscar. Il successo del cortometraggio è il risultato del lavoro appassionato e della collaborazione di un team di grande talento. Scritto dal sammarinese Andrea Ciavatta e Leo Barbato, con quest'ultimo che ha anche curato la direzione della fotografia, il film presenta un cast composto da Andrea Ciavatta, Enea Barbato, Chiara Ciavatta, Anastasiia Dombrovska, Aldo Ciavatta, Carlo Grotti Trevisan, Carla Cappelli e Martina Maggiore. Tra i collaboratori chiave troviamo Skatto per il montaggio, Studio 256 per il sound design, Daniele Ramberti per la scenografia e Samuele Ramberti per gli effetti visivi. La coreografia originale è firmata da Giorgia Riccardi, mentre la colonna sonora è stata composta dal Maestro Andrea Tosi. Il progetto è abbinato anche ad un videoclip della canzone colonna sonora del film girato in gran parte nel Centro Storico di San Marino Città ed entrambe i progetti godono del Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, Segreteria di Stato per l’Industria e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura che hanno riconosciuto l'importanza di questo traguardo per l’immagine internazionale di San Marino. Tale patrocinio riflette l’impegno del governo nel sostenere l’industria creativa e cinematografica della Repubblica, con l'obiettivo di promuovere il Paese a livello globale. Il regista Andrea Ciavatta ha espresso grande soddisfazione per il successo del film, dichiarando: "È un onore vedere 'Imprinting' risuonare con il pubblico di tutto il mondo e raggiungere un livello così alto di riconoscimento a Hollywood. La qualificazione agli Oscar non solo premia i nostri sforzi, ma mette in evidenza il potenziale di San Marino, e spero che questo successo ispiri altri cineasti locali a perseguire i loro sogni". Con questo successo, San Marino si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il cinema, sia per l’importanza Culturale dell’opera in sia per lo sviluppo del Cineturismo, aspetto cruciale per la Repubblica, promuovendo così lo sviluppo economico e la visibilità globale del Paese.

c.s. Congresso di Stato

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: