IMS: Corsi liberi di musica.

Con il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura, si sono aperte le iscrizioni ai Corsi Liberi dell’Istituto Musicale Sammarinese.

I Corsi liberi sono corsi di musica organizzati al di fuori del percorso pre-accademico ed accademico, per adulti e ragazzi, pensati per chi si approccia per la prima volta ad uno strumento musicale o al canto o per chi vuole approfondire le proprie conoscenze.

Per l’edizione 2023, oltre a quelle proposte negli scorsi anni, vengono introdotte tre nuove tipologie: basso elettrico, batteria ed un corso dedicato alla Registrazione e Produzione audio.

Corsi Liberi 2023

Batteria, docente Pasquale Montuori

Basso elettrico, docente Luca Angelici

Canto Jazz, docente Sara Jane Ghiotti

Chitarra Classica, Acustica, Elettrica e Ukelele, docenti Fabio Casali e Angelo Guidi

Pianoforte, docente Roberto Stefanelli

Registrazione e Produzione Audio, docente Emanuele Mussoni

Violino, docente Marco Santi

Le lezioni, a cadenza settimanale, si terranno in orario preserale e serale e potranno essere individuali o collettive, in base alla tipologia del corso prescelto.

I corsi partiranno dal 20 febbraio e sarà possibile iscriversi tramite procedura on-line su www.ims.sm entro il 15 febbraio 2023.

Le lezioni si terranno presso la sede di via Napoleone Bonaparte dell’Istituto Musicale Sammarinese, presso la ex-Scuola Elementare “La Sorgente” di San Marino Città.

Per avere maggiori informazioni sui costi ed i contenuti è possibile consultare il sito web dell’Istituto Musicale: www.ims.sm.



Info:

info@ims.sm

www.ims.sm

tel. 0549 883100

Comunicato stampa

Istituto Musicale Sammarinese

