Ims: insediato il nuovo CdA

Si è svolta nel tardo pomeriggio mercoledì 12 febbraio u.s la prima seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Musicale Sammarinese a seguito delle determinazioni del Consiglio Grande e Generale e che hanno visto la conferma del Presidente Giacomo Volpinari e del Consigliere Boris Casadei e la nomina del Consigliere Fabrizia Casadei. È seguita inoltre l’indicazione di Noemi Beccari quale rappresentante della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura in sostituzione della prof. Valentina Rossi che si intende ringraziare sentitamente per il costante impegno profuso negli anni di mandato nel quale, oltre a gestire un periodo storico particolarmente complesso legato all’emergenza sanitaria, si è dato avvio a numerosi progetti, tra cui quello della riorganizzazione e riposizionamento generale dell’Ente, tutt’ora in corso. L’incontro si è svolto in un clima positivo e propositivo proprio con gli obiettivi di di proseguire nei vari percorsi avviati negli ultimi anni, di lavorare allo sviluppo futuro, e di cercare di valorizzare sempre più una realtà unica nel suo genere come l’IMS, il tutto alla vigilia di una ricorrenza storica che ne segnerà il cinquantesimo anniversario dalla sua nascita. Il Consiglio di Amministrazione risulta, pertanto, così composto: Presidente Giacomo Volpinari Consigliere Boris Casadei Consigliere Fabrizia Casadei Rappresentate Docenti Gea Gasperoni Delegato Segreteria di Stato per l’Istruzione Noemi Beccari Segretario Amministrativo Elia Fabbri Sindaci Marilisa Mazza, Milena Bizzocchi

cs Istituto Musicale Sammarinese