Ims: presentazione del libro “La mia scuola di Musica”

L’Istituto Musicale Sammarinese (IMS) e la casa editrice Gaby Books sono lieti di invitare la cittadinanza alla presentazione ufficiale del libro “LA MIA SCUOLA DI MUSICA”, un progetto editoriale inedito nato dalla preziosa collaborazione tra le due realtà e patrocinato dalla Segreteria di Stato per la Cultura e l’Istruzione. La presentazione si terrà Domenica 27 ottobre 2024 alle ore 17:00 presso la sede dell’IMS, in via Napoleone Bonaparte, 4 – San Marino Città. Il libro, ideato da IMS e Gaby Books, scritto ed interpretato da alcuni docenti dell'IMS, illustrato da Sara Benecino, è rivolto a piccoli e grandi lettori-ascoltatori che, attraverso un’esperienza unica legata alla socialità e al suono degli strumenti, verranno accompagnati all’interno di una bellissima Scuola di Musica. L’obiettivo di creare qualcosa di unico ed inedito in tutte le sue parti ha comportato un lungo e impegnativo lavoro durato quasi 18 mesi che oggi siamo particolarmente orgogliosi e contenti di poter presentare alle Istituzioni e la cittadinanza. Durante la presentazione sarà possibile scoprire dalla voce dei protagonisti il percorso che ha portato all’ideazione e la realizzazione di questo progetto completamente inedito, nei testi, nelle immagini e nelle musiche. Durante l’evento sarà possibile anche acquistare direttamente la propria copia del libro “LA MIA SCUOLA DI MUSICA” e acquisire tutte le informazioni specifiche sul progetto specifico e sulle attività dell’IMS e di Gaby Books. L’ingresso è libero.

cs Ims