IMS: Raccolta fondi pro alluvionati Emilia-Romagna

L’Istituto Musicale Sammarinese, in seguito alla tragedia dell’alluvione che ha coinvolto varie provincie dell’Emilia-Romagna, ha promosso durante le sue attività didattico-artistiche di fine anno scolastico, una raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dallo straordinario evento climatico. La somma raccolta durante lo svolgimento di tali eventi ammonta a € 3010,85 ed è stata devoluta a favore della Protezione Civile Emilia-Romagna. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito ed in particolare il chitarrista M° Luigi Attademo che ha devoluto il suo intero cachet, in occasione di un suo concerto organizzato dall’Istituto Musicale Sammarinese.

Comunicato stampa

La Direzione dell’Istituto Musicale Sammarinese