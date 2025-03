IMS: Rassegna “Risonanze di Primavera”, concerto “Largo ai fiati”

IMS: Rassegna “Risonanze di Primavera”, concerto “Largo ai fiati”.

CONCERTO “LARGO AI FIATI”

Auditorium dell’Istituto Musicale Sammarinese

Via N. Bonaparte, 4 - San Marino Città

sabato 8 marzo 2025

ore 17:30



Sabato 8 marzo p.v. alle ore 17:30, presso la propria sede, l’Istituto Musicale Sammarinese inaugura la Rassegna “Risonanze di Primavera”, con il Concerto “Largo ai Fiati”.

L’evento, che si pregia del Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e della Giunta di Castello di San Marino Città, vedrà protagonisti gli allievi dei corsi più avanzati frequentanti le classi di flauto, clarinetto e sassofono.

Il programma generale della Rassegna proseguirà giovedì 13 marzo con il Concerto degli Allievi delle classi di pianoforte, violino e violoncello, martedì 18 marzo con il Concerto degli Allievi delle classi di chitarra, pianoforte e violino, mercoledì 26 marzo con il Concerto degli Allievi delle classi di arpa, chitarra e pianoforte e si concluderà sabato 5 aprile con il Concerto dell’Orchestra Junior dell’Istituto Musicale Sammarinese.

Si invitano quindi tutti gli allievi, i genitori e tutta la cittadinanza a partecipare al concerto, così significativo per la cultura sammarinese e per l’opera di divulgazione che l’Istituto Musicale Sammarinese è chiamato a svolgere.

Per Info: info@ims.sm - www.ims.sm - tel. 0549 883100.

L’ingresso al concerto è libero.



Comunicato stampa

IMS

