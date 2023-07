In 10 anni oltre 300 medici formati dall’ISS in terapie sulla salute intima femminile

In 10 anni oltre 300 medici formati dall’ISS in terapie sulla salute intima femminile.



Attività formativa d’eccellenza legata alla salute intima femminile: l’Istituto Sicurezza Sociale e i suoi professionisti continuano a fare scuola, grazie un’ampia casistica accumulata negli anni e la grande esperienza maturata dai suoi operatori.

Proprio nelle scorse settimane, 4 dottoresse provenienti dalla Lettonia e 2 dottoresse provenienti dal Brasile hanno partecipato a due corsi di formazione sulla nuova tecnologia laser per l’atrofia vulvo-vaginale e sul trattamento delle patologie del basso tratto vaginale femminile (incontinenza e prolasso) la cui terapia viene effettuata all’interno dell’Ospedale di Stato.

Tali corsi rientrano nelle attività di formazione professionale che la UOC Ostetricia e Ginecologia porta avanti avendo stipulato con la società DEKA Srl, ditta produttrice dei sistemi brevettati per le terapie MonaLisa Touch e Dr.Arnold, un proficuo accordo di collaborazione che vede l’Ospedale di Stato di San Marino quale centro Hub di riferimento a livello mondiale.

Ad oggi sono 304 i medici che hanno partecipato alla formazione specialistica portata avanti dallo specialista ginecologo Maurizio Filippini, provenienti da ben 3 continenti: 248 medici da ogni Regione italiana e 56 Medici provenienti da varie aree geografiche del mondo. In particolare: 31 dal Brasile, 7 dalla Turchia, 4 dalla Lettonia, 3 dalla Slovenia e dal Portogallo, 2 da Svizzera, Olanda e Croazia e 1 da Dubai e Bahrain.

"Sappiamo da tempo come i trattamenti laser MonaLisa Touch e MonaLisa Glide e più recentemente con la poltrona terapeutica Dr. Arnold siano in grado di risolvere efficacemente problematiche legate all’atrofia vulvo-vaginale e all’incontinenza urinaria – dichiara il Dottor. Maurizio Filippini –. Siamo impegnati costantemente e con estrema attenzione nel migliorare e risolvere le problematiche legate alla salute intima femminile e sono oltre 10 anni che, grazie alla nostra strumentazione di altissimo livello, formiamo personale medico da tutto il mondo”.

“Le attività formative legate al dispositivo Dr.Arnold confermano l’ottima reputazione in campo ostetrico e ginecologico che la sanità sammarinese è riuscita a creare anche oltre i propri confini – afferma il Direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia Miriam Farinelli -. Siamo fieri di poter contare sul contributo di professionisti considerati, nell’intero territorio che ci circonda, vere e proprie istituzioni nelle loro specializzazioni”.

"L’attività formativa portata avanti da anni dalla Dr.ssa Miriam Farinelli e dal Dr. Filippini conferma quel processo di internazionalizzazione e promozione verso l’esterno che l’Istituto Sicurezza Sociale deve continuare a perseguire – spiega il Direttore Generale Francesco Bevere -. Stiamo investendo in nuove tecnologie proprio per poter raccontare, tra pochi anni, altre storie di successo come questa, a vantaggio delle donne, non solo sammarinesi. A tal proposito, all’interno del nuovo Atto Organizzativo dell’ISS, la cura delle patologie intime femminili trova ampia trattazione, diventando uno dei nostri Centri specialistici d’eccellenza".

“Desidero esprimere un plauso a chi ha saputo affrontare con grande capacità tecniche e con il prezioso contributo della tecnologia, tematiche così rilevanti a favore delle donne, che troppo spesso, su questi temi, non trovano risposte così accurate come invece accade al nostro Ospedale di Stato – rimarca il Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni -. Di questo siamo molto orgogliosi e ringraziamo l’equipe del Reparto di Ostetricia e Ginecologia per i successi terapeutici dei primi dieci anni di attività in questo campo”.



