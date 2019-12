In anteprima nazionale al Natale delle Meraviglie arriva Wonderland, l’esclusivo family show che con magie, acrobazie e illusioni affascinerà e incanterà grandi e piccoli

Domenica 8 dicembre alle ore 16.00 presso il Teatro Titano di San Marino andrà in scena il family show acrobatico WONDERLAND. Lo spettacolo - che si inserisce nella programmazione ufficiale degli eventi de Il Natale delle Meraviglie “Vivi il Sogno” – avrà come protagonisti gli artisti della compagnia Liberi di... Physical Theatre che tornano nella Repubblica di San Marino onorando l’invito con una nuova produzione teatrale, un vero e proprio viaggio nei sogni. Prendendo spunto dal tema che accompagnerà la città per l’intero periodo natalizio, i Liberi Di... interpretano la straordinaria avventura di una bambina che, catapultata nel mondo dei sogni, incontra i personaggi più magici e significativi della sua fantasia, e di quella di molti di noi. La capacità dei Liberi Di... di unire i linguaggi differenti della danza, delle arti circensi e del teatro, si accompagna a una salda e affermata esperienza degli artisti guidati da Davide Agostini che, assieme ai veterani e alle nuove leve, racconta un viaggio oltre i confini dell’immaginario, portando la Compagnia a una sempre più audace espressione del linguaggio stesso. Letti che volano, cuscini che prendono vita e un improbabile principe azzurro, sono solo piccole anticipazioni delle nuove, spettacolari e mirabolanti performance dell’unica compagnia italiana di physical theatre che ha calcato nel 2017 le scene del New Victory Theatre di Broadway, uno dei palcoscenici più importanti del mondo. La prevendita ufficiale dei biglietti è al Music Store presso il Centro Commerciale Atlante di Dogana; l’ingresso ha un costo di 15,00 euro per gli adulti, di 10,00 euro per i ragazzi fino ai 12 anni, gratuito fino ai 6 anni. Il Natale delle Meraviglie “Vivi il Sogno” è una produzione di Next Time Eventi per la Repubblica di San Marino ed è realizzato anche grazie alla collaborazione e al contributo di: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Cassa Di Risparmio, Marlù Gioielli, Energreen, Grafik Art, Giorgia Boutique, Cantina San Marino, Consorzio Terra di San Marino e di tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento come le eccellenti realtà sammarinesi, Artigiana Polistirolo, Martina Fiori e molti altri ancora. Vivi il Sogno del Natale a San Marino: 30 novembre e 1° dicembre, 7 e 8 dicembre, 14 e 15 dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020, dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30.





