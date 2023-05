In arrivo a San Marino il primo ecocompattatore Green Money che trasforma i rifiuti PET in ricarica SMAC CARD

L’importanza del corretto riciclo dei rifiuti è un tema molto attuale su cui Green Money focalizza la sua attenzione. Green Money è una realtà che si occupa di marketing non convenzionale tramite l’installazione di ecocompattatori che trasformano i rifiuti in risparmio immediatamente spendibile. Conta un’ampia rete di postazioni installate e decine di importanti aziende che hanno scelto di sfruttare l’innovativo sistema di recupero e riciclo incentivante. Nel 2022 ha ottenuto la certificazione di San Marino Innovation come impresa ad alto contenuto tecnologico ma ha più di 10 anni di esperienza alle spalle. Finalmente Green Money sarà presente anche a San Marino, con una grande novità studiata per il territorio. L’innovazione consiste nell’interazione tra la Piattaforma Green Money e il circuito SMaC Card. Gli utenti, infatti semplicemente inserendo i rifiuti differenziati nella postazione di raccolta, otterranno in cambio il valore ricaricato direttamente sulla propria SMaC Card digitale o fisica. Il lancio di questa iniziativa avverrà a breve con l’installazione del primo ecocompattatore Green Money a San Marino presso Acqua Shop, sito in via Cinque Febbraio 175 a Domagnano. Il progetto sviluppato da Green Money volge inoltre lo sguardo anche fuori dai confini della Repubblica poiché esso potrebbe diventare uno strumento utile per agganciare turismo tramite la promozione del territorio e veicolarlo verso le attività di San Marino. Vi invitiamo a seguire la realtà di Green Money sul nostro sito https://www.greenmoney.it e rimanere sempre aggiornati sulle novità tramite i nostri social.

C.s. Green Money - SMac Card