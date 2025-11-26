In arrivo "Identità Sammarinese 2025"

La Società Dante Alighieri di San Marino è lieta di annunciare che è in corso di stampa la diciassettesima edizione dell’Annuario Identità Sammarinese - Riflessioni sulla libertà e la democrazia, fra politica, storia e cultura. Anche quest’anno il volume rinnova la propria vocazione originaria: offrire alla comunità sammarinese una raccolta di saggi di alto profilo, che approfondiscono, da prospettive diverse e complementari, i caratteri distintivi della nostra storia e della nostra identità. L’edizione 2025 riunisce ventuno contributi, suddivisi nelle sezioni Documento, Memoria e Testi, introdotti dalla presentazione della dott.ssa Orietta Orlandoni Ceccoli. Gli autori, sammarinesi e non, ma tutti legati alla vita culturale della Repubblica, affrontano temi storici, civili, politici e letterari che compongono, nel loro insieme, un’articolata riflessione sul Paese, sul suo passato e sulle sfide del presente. I testi si annunciano di particolare interesse e costituiscono un mosaico di approfondimenti che confermano il valore dell’Annuario quale strumento di studio, memoria e consapevolezza civica. L’Associazione Sammarinese Dante Alighieri esprime particolare soddisfazione per l’uscita di questo nuovo volume e ringrazia la Commissione incaricata del Progetto Annuario, composta da Lamberto Emiliani, Luigi Lonfernini e Paola Masi, quest'ultima anche responsabile del coordinamento editoriale. La realizzazione della 17 a edizione è stata resa possibile grazie al contributo della Società Unione Mutuo Soccorso e del Sacchificio Industriale Sammarinese. La composizione grafica è curata da Nadia Gualtieri (3Studio), mentre la stampa è affidata alle Arti Grafiche Sammarinesi. Come da tradizione, il volume sarà presentato ufficialmente alla Ecc.ma Reggenza, nel corso dell’udienza prevista presso la Sala del Consiglio dei XII a Palazzo Pubblico, ed a seguire martedì 9 dicembre, alle ore 17.30, l’Annuario sarà illustrato al pubblico dall’architetto Maurizio Del Din nella Sala Conferenze di Palazzo Graziani, Piazzale Lo Stradone 13 in Città. Seguirà il consueto brindisi augurale. L’Annuario sarà successivamente disponibile nelle edicole e nelle librerie della Repubblica, costituendo una gradita proposta culturale e un’apprezzata strenna natalizia. L'Annuario, fedele alla propria missione, si conferma un prezioso strumento per esplorare la realtà sammarinese, offrendo ai lettori spunti di approfondimento e riflessione sulle componenti essenziali della vita della Repubblica. Pubblicato per la prima volta nel 2009, continua a rappresentare una risorsa di grande rilievo per conoscere più a fondo gli aspetti centrali della nostra comunità e per riflettere sui valori fondamentali di libertà e democrazia, pilastri imprescindibili della nostra storia.



c.s. Ufficio Stampa Società Dante Alighieri di San Marino

www.dantealighierirsm.org

info@dantealighierirsm.org

