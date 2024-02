In arrivo nuove nomination ai premi fair play 2024

La prossima edizione della “7^ Giornata Mondiale Fair Play” in programma a San Marino Sabato 7 settembre 2024 si arricchisce di nuove Nomination che salgono a 20 nelle diverse Categorie previste dei Premi Fair Play 2024 individuate dal Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) e che nel corso dell’anno saranno presentate per singola Categoria. La macchina organizzativa, partita già da tempo, prevede diversi momenti nel ricco programma che verrà proposto e presentato al momento più opportuno e che avrà il suo apice nell’ attesa Cerimonia di Premiazione alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, San Marino. Tra le più significative iniziative e attività dell’anno, il CNSFP presenterà ufficialmente il Passaporto Internazionale Fair Play San Marino 2024, che sarà consegnato in occasione della Giornata Mondiale FP anche a tutti i Premiati e naturalmente negli anni avvenire ed in particolari occasioni celebrative. Le nuove Nomination 2024 in aggiunta alle precedenti: - Diploma di Merito Fair Play: Elisa Zafferani (Crossfitter), Kristina Pruccoli (Tiro con l’Arco) - Diploma Menzione d’Onore Fair Play: Jannik Sinner (Tennis)

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

